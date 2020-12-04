Glokom tehlikesi 40 yaş üstünü tehdit ediyor! Sinsice ilerliyor, belirti vermiyor

Glokomun göz tansiyonunun yükselmesi ve buna bağlı olarak gelişen görme alanı kaybı olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feray Aygül Alkan, bu hastalığın göz sinirinde hasar yaparak kalıcı görme kaybına da sebep olabileceğini söyledi. Glokomun genellikle 40 yaş üzerinde görüldüğünü belirten Op. Dr. Feray Aygül Alkan, “Göz içi basıncı, gözün ön bölümünde üretilen ve özel kanallarla gözü terk eden aköz hümör adlı sıvı tarafından oluşturulur. Glokomda göz sıvısının yapımındaki artışa veya dışarı atılımındaki azalmaya bağlı olarak göz içi basıncı artar. Yükselen göz içi basıncı, görme sinirlerinde hasara sebep olarak glokom oluşturur. Bu hastalıkta risk altında olan kişiler 40 yaş üzerindekiler, aile hikâyesi olanlar, göz yaralanması geçirenler, miyoplar ve diğer hastalıkları bulunanlardır” dedi.

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Glokomun sessiz ve sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Op. Dr. Feray Aygül Alkan, “Birçok hastada hastalığın son evresine kadar, göz çevresinde zaman zaman oluşan ağrılar dışında fark edilebilir bir belirtisi yoktur. Hastalık genel olarak görme alanında yavaş yavaş ilerleyen daralma ile seyreder. Bu sebeple erken teşhis problemi olan bir hastalıktır. Glokom ancak göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılan düzenli göz tansiyonu seviyesi kontrolü göz dibi muayenesi, OCT ve görme alanı testi ölçümüyle belirlenir” şeklinde konuştu.