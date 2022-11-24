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Gloria Jean’s çalışma saatleri: Gloria Jean’s saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gloria Jean’s, dünya çapında oldukça popüler olan bir kahve markasıdır. 1979 senesinde Chicago’da Illinois’nin Long Grove ilçesinde ilk dükkânı açılmıştır. Dünyanın en büyük perakende kahve zincirleri arasında yer alır. Birçok kahve severin tercih ettiği markalar arasındadır. 50 ülkede 1200’den fazla şubesi bulunur. Peki, Gloria Jean’s açılış ve kapanış saatleri nedir?

Gloria Jean’s çalışma saatleri: Gloria Jean’s saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Gloria Jean’s dünyada olduğu kadar ülkemizde de tercih edilen kahve markalarından biridir. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok noktada şubesi vardır. Ayrıca franchise verme özelliğine sahiptir. Gloria Jean’s mesai saatleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Türkiye’de hem AVM içerisinde hem de AVM dışında şubeleri mevcuttur. Gloria Jean’s kaça kadar açık?

Gloria Jean’s çalışma saatleri nedir?

Türkiye genelinde Gloria Jean’s şubeleri haftanın yedi günü de hizmet sunar. Gloria Jean's açılış ve kapanış saatleri şubelerin konumlarına göre farklılık gösterir. Gloria Jean's mesai saatleri başlangıcı ve bitişi fiziksel şubelerde aynı olsa da AVM bünyesinde hizmet veren Gloria Jean's mesai saatleri de AVM'nin açılış ve kapanış saatlerine göre belirlenir.

Gloria Jean’s saat kaçta açılıyor?

Alışveriş Merkezleri içerisinde hizmet sunan şubeler ile Alışveriş Merkezi dışında hizmet sunan şubelerin mesaiye başlama saati benzerdir. Gloria Jean’s açılış saati çoğunlukla 08.00’dır. Hangi şubenin saat kaçta açıldığını öğrenmek için resmî sitesini ziyaret ederek konum bölümünden arama yapabilirsiniz. Ayrıca bazı bölgelerde hizmet sunan Gloria Jean's şubeleri 24 saat açıktır. Gloria Jean’s mesai saatleri içerisinde var olan şubelerinde öğle arası yoktur. Şube çalışanları öğle arasında da gelen müşterilerine kahve servisi yapmaya devam eder.

Gloria Jean’s saat kaçta kapanıyor?

AVM içerisinde hizmet sunan şubelerin mesaiyi bitirme saati genellikle Gloria Jean'a kapanış saati 22.00’dır. AVM dışındaki şubelerin kapanış saatleri ise değişir. Gloria Jean’s kapanış saati çoğunlukla gece 23.00’dır. Ancak cadde üzerinde hizmet sunan bazı şubeler gece saat 02.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. "Gloria Jean's kaça kadar açık?" sorusunun cevabı şubenin konumuna göre farklılık gösterir.

Gloria Jean’s hafta sonu açık mı?

Gloria Jean’s şubeleri hem hafta içi hem de hafta sonu müşterilerine kesintisiz bir şekilde hizmet verir.Gloria Jean’s cumartesi pazar çalışma saatleri de tıpkı hafta içinde olduğu gibi mesai saatlerinde farklılık olabilir. AVM içerisinde hizmet sunan şubelerin hafta sonu çalışma saatleri sabah saat 08.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. AVM dışında fiziksel dükkânda hizmet sunan Gloria Jean’s cumartesi pazar çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 08.00 ile gece saat 02.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 08.00 ile gece saat 02.00 arası

Gloria Jean’s şubeleri dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde de ara vermeden hizmet sunmaya devam eder.

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