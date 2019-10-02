Glütensiz aşureyle çölyak farkındalığı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) 3. Geleneksel Aşure Günü ve Öğrenci Toplulukları Buluşması'nda çölyak hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz aşure dağıtıldı.

TÜ Bolcaana Yemekhanesi önünde düzenlenen programda, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi katkılarıyla TÜ Gastronomi Topluluğu öğrencileri tarafından pişirilen glütensiz ve şekersiz aşureler öğrenci ve üniversite çalışanları tarafından ilgi gördü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, glütensiz ve şekersiz aşureyle çölyak ve diyabet hastalığına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Glüten hassasiyeti olan kişilerin görmezden gelinemeyeceğini belirten Rektör Tabakoğlu, "Bugün çok güzel bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Yapılan çalışmalarda üniversitemizde çölyak hastası olan öğrenci ve çalışanlarımız olduğunu gördük. Onları görmezden gelmeden etkinlikler yapıyoruz. Çölyak ve şeker hastalığı olanlar içinde bir üretimde bulunarak onlar için aşure hazırlandı. Hastalıklara karşı farkındalık çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.