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Eğer bu hastalıklara sahipseniz sakın glutenli yiyecekler tüketmeyin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Glutensiz beslenme, arpa ve buğday gibi tahıl ürünlerinin kısıtlandığı, hatta tüketiminin tamamen kesildiği bir diyet şeklidir. Ancak glutensiz beslenmenin diğer diyetlerden farkı, bazı insanların sağlık sorunları sebebiyle bu diyeti uygulamak mecburiyetinde kalmasıdır. İşte bu yüzden bu yazımızda, kimlerin glutensiz beslenmesi gerektiğine ve glutensiz beslenmenin ne olduğuna değineceğiz.

Eğer bu hastalıklara sahipseniz sakın glutenli yiyecekler tüketmeyin!

Gluten, hamura sahip olduğu esnekliği kazandıran bir protein çeşididir. Ancak gluten tüketimi yaşam kalitenizi düşürüp dinamikliğinizi azaltabilir. Bu yüzden pek çok kişi içerisinde gluten bulunmayan ürünler tercih eder. Bu uygulamaya da glutensiz beslenme adı verilir. Maalesef ki glutensiz beslenme herkes için bir tercih konusu değildir. Çünkü bazı kimselerin sahip olduğu rahatsızlıklar, onların gluten tüketmesine engel olur. Bu rahatsızlıkların neler olduğunu öğrenmek için yazıyı okumaya devam edin...

1. ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalığı, vücudun glutene verdiği anormal bir tepkinin sonucu olarak ortaya çıkar. Genellikle genetik sonuçlardan doğan bir hastalık olsa da çevresel faktörlerin de çölyak hastalığında rol aldığını düşünen bir kesim vardır. Vücudun glutene verdiği tepki yüzünden beyin iç organlara yabancılaşarak onları bir tehdit sanmaya başlar. Kısacası, vücut kendi kendine saldırı açmış olur. Çöylak hastalığının belirtilerinden bazıları ise; karın ağrısı, karın bölgesinde oluşan şişlikler ve yağlı ishaldir. Çölyak hastalığı, yer ettiği vücutta uzun vadede kilo kaybına da sebep olabilir. Çölyak hastası olanlar gluten içeren besinler tüketemez.

2. GLUTEN İNTOLERANSI

Gluten intoleransı, vücudunuzun tüketmiş olduğunuz gluteni sindirememesi sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Bu yüzden de vücut, glutene karşı alerjik bir reaksiyon göstermeye başlar. Kimi zaman çölyakla bağlantısı olsa da, durumunuzun çölyak mı yoksa sadece gluten intoleransı mı olduğunu öğrenmek için ilk fırsatta bir doktora görünmeniz gerekir. İntolerans belirtilerinden bazıları; halsizlik, baş ağrısı, karın ağrısı ve kabızlık olabilir. Hastalığın tek çözümü gluten tüketimini kesmek olacaktır.

3. BUĞDAY ALERJİSİ

Buğdaya alerjisi olan kimseler de gluten tüketemez. Buğday alerjiniz olup olmadığı yönünde bir tanı konulabilmesi için birtakım gıda alerjisi testlerinden geçmeniz gerekir. Ancak buğday alerjisi semptomları kendilerini sadece buğday içerikli besinler tükettiğiniz zamanlarda belli eder. Buğday alerjisinin önüne geçmek için ilk etapta buğday ve dolayısıyla da gluten tüketimini kesmeniz gerekir. Sonrasında isteğe bağlı olarak alerji tedavisi görebilirsiniz.

4. HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU

İngilizcede "Irritable Intestine Syndrome" olarak geçen bu rahatsızlıktan mustarip kişilerin gluten tüketmesi doğru değildir. Çünkü hastaların gösterdiği semptomlar gluten tüketimi ile doğru orantılı olacak bir şekilde artış gösterir. Bu yüzden de hastalar gluten diyetine girmek durumunda kalır. Ancak gluten diyeti düzenli yapıldığında semptom ve yan etkiler azalır.

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