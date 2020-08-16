Eğer bu hastalıklara sahipseniz sakın glutenli yiyecekler tüketmeyin!

Gluten, hamura sahip olduğu esnekliği kazandıran bir protein çeşididir. Ancak gluten tüketimi yaşam kalitenizi düşürüp dinamikliğinizi azaltabilir. Bu yüzden pek çok kişi içerisinde gluten bulunmayan ürünler tercih eder. Bu uygulamaya da glutensiz beslenme adı verilir. Maalesef ki glutensiz beslenme herkes için bir tercih konusu değildir. Çünkü bazı kimselerin sahip olduğu rahatsızlıklar, onların gluten tüketmesine engel olur. Bu rahatsızlıkların neler olduğunu öğrenmek için yazıyı okumaya devam edin...

1. ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalığı, vücudun glutene verdiği anormal bir tepkinin sonucu olarak ortaya çıkar. Genellikle genetik sonuçlardan doğan bir hastalık olsa da çevresel faktörlerin de çölyak hastalığında rol aldığını düşünen bir kesim vardır. Vücudun glutene verdiği tepki yüzünden beyin iç organlara yabancılaşarak onları bir tehdit sanmaya başlar. Kısacası, vücut kendi kendine saldırı açmış olur. Çöylak hastalığının belirtilerinden bazıları ise; karın ağrısı, karın bölgesinde oluşan şişlikler ve yağlı ishaldir. Çölyak hastalığı, yer ettiği vücutta uzun vadede kilo kaybına da sebep olabilir. Çölyak hastası olanlar gluten içeren besinler tüketemez.