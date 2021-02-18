GM, Ford ve Stellantis üretimi durdurdu

Ford, fırtınanın etkisinde kalan Avon Lake'deki Ohio Assembly kamyon ve kamyonet fabrikasının yanı sıra Ford Fusion ve çeşitli Lincoln modellerini inşa eden Meksika'daki Hermosillo Montaj Fabrikasında üretimi durdurmaya yakın olduklarını bildridi. Otomobil üreticisi, doğal gaz tüketimini azaltmak için 22 Şubat'a kadar F-150 ve Transit'in üretildiği Missouri'deki Kansas City Montaj Fabrikasındaki üretimi de iptal etti . Ford, Chicago Montaj Fabrikası, Dearborn Kamyon Fabrikası ve Oakville Montaj Kompleksi'nde ikinci vardiya da çalıştıracak.

GM’DE İŞLER NASIL?

General Motors’da da işler iyi gitmiyor. The Detroit News ile konuşan şirket sözcüsü Dan Flores, GM'nin Cadillac XT5 , XT6 ve GMC Acadia'yı inşa ettiği Tennessee, Spring Hill'deki fabrikasında ilk vardiya üretimini iptal ettiğini doğruladı. Ayrıca Kentucky fabrikasında ve Arlington, Texas'taki büyük SUV fabrikasında ilk vardiya üretimi grup tarafından iptal etti. İkinci vardiya üretimi de Fort Wayne ve Arlington tesislerinde iptal edildi.

STELLANTIS’DE DE DURUMLAR AYNI

Bu arada Stellantis, Toledo Montaj Fabrikasında ki sıkıntıyı hissederek gündüz vardiyasını iptal etti.



