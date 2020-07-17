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Gmail, baştan aşağıya yenilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Google’ın mail uygulaması olan Gmail, çok yakında güncelleme alarak baştan aşağıya yenilenecek. Google, bünyesindeki uygulamaları Gmail’e entegre ederek, kullanıcılara daha kolay ve akıcı bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Peki, Google Gmail’e hangi uygulamalarını ekleyecek?

Gmail, baştan aşağıya yenilecek

Güncelleme ile birlikte hamburger menü stilinden alt bar kullanıma geçilecek. Uygulamanın alt bölümünde; Mail, Chat, Rooms ve Meet uygulamaları yer alacak. Gmail’in rakibi Outlook’un uzun zamandır bu tip entegrasyonlara yer vermesi büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Google da kendi bünyesindeki uygulamaları bu şekilde tek bir arada toplayacak.

GMAİL GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

iOS ve Android için yayınlanacak olan güncelleme ile kullanıma sunulacak olan yeni uygulama, tasarımsal açıdan küçük yenilikleri de barındıracak. Karanlık modunda yer alacağı bu güncellemenin Ağustos ayının başında herkese sunulacağını düşünüyoruz.

Google’ın Gmail‘i yenilemekte geç kaldığı açıkça ortada. Sürekli mail trafiği ile boğuşanların çoğu ya Spark ya da Apple tarafında Airmail kullanıyor. Gmail’e göre daha fazla özellik sunan 3. parti mail uygulamalarına artık ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.

Oldukça sade bir tasarım ile gelecek olan uygulama, kullanım kolaylığı ve sunduğu özellikler ile istenilen seviyeye gelecek.

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