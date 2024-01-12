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  4. Göbeğine kadar inen dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Göbeğine kadar inen dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

12.01.2024 07:43 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Pembe derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Saraçoğlu'nun şıklığının bedeli dudak uçuklattı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Dizide "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

yalı çapkını afra

Pembe renkli göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu bazı takipçilerinden tam not almayı başarırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise tarzını hiç beğenmedi.

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Genç oyuncunun davet tarzına sosyal medyada; 'Her halinle olaysın', 'Çok güzel görünüyorsun', 'Su gibisin', 'Olmayan bir şey var ama çözemedim', 'Kısa ve kalın göstermiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyayı ikiye bölen elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü bir markaya ait bu elbise için Saraçoğlu tam tamına 50 bin TL ödemiş.

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