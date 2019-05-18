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Göçerlerin ramazanda günler süren zorlu yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin, Van, Muş, Şırnak, Bingöl ve Erzurum'daki yaylara gitmek için zorlu yolculuğu ramazanda da sürüyor - Ramazan mesaileri günlerce süren göçerler, iftar için yemeklerini taşlar arasında yaktıkları ateşte pişiriyor - Göçer Mahmut Kaplan: - "Nusaybin'den yola çıktık, Van ve Muş'taki yaylalara doğru gidiyoruz. Bir aya yakın yol gidiyoruz, büyük zorluklar çekiyoruz"

SELMAN TÜR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde göçerlerin havanın ısınmasıyla kışlaklardan çıkardıkları hayvanlarını yüksek kesimlere götürmek için günler süren yolculuğu ramazanda da devam ediyor.

Kışı bölge illerinde geçiren göçerler, hava sıcaklığının artmasıyla Van, Muş, Şırnak, Bingöl ve Erzurum'daki yaylalara gitmek için at ve eşek sırtında taşıdıkları eşyalarla yola koyuldu.

Zorlu mesaileri ramazana da denk gelen göçerler, sıcaktan bunaldıklarında konaklıyor, dinlendikten sonra yola devam ediyor.

Yolculukları günlerce süren göçerler, iftar için yemeklerini taşlar arasında yaktıkları ateşte pişiriyor.

- "Bir aya yakın yol gidiyoruz"

Mardin'in Nusaybin ilçesinden yola çıkan Kaplan ailesi de 20 gün süren yolculuğun ardından Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesine ulaştı.

Geceyi geçirecekleri ilçede çadır kuran aile fertleri, akşam saatlerinde sürüyü sağarak peynir yaptı.

Aile fertleri, peyniri satmak amacıyla eşeklerle en yakın yerleşim yerine götürdü.

Göçer Mehmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nusaybin'den yola çıktıklarını, Midyat ilçesinden geçtikten sonra Batman'ın Gercüş ilçesine ulaştıklarını, oradan da Hasankeyf'e geldiklerini söyledi.

Sason ilçesindeki Mereto, Helkıs ve Sıngıtur dağları eteklerinden geçerek Muş'un Varto ilçesindeki yaylalara ulaşacaklarını ifade eden Kaplan, bu yolculuğun yaklaşık 40 gün süreceğini belirtti.

Kaplan işlerinin zor ve yorucu olduğuna işaret ederek, "Nusaybin'den yola çıktık, Van ve Muş'taki yaylalara doğru gidiyoruz. Bir aya yakın yol gidiyoruz, büyük zorluklar çekiyoruz." dedi.

Bu zorlu mesaide dağlardan, köylerden, kara yollarından geçtiklerini, bazen hayvanları tutmakta güçlük çektiklerini anlatan Kaplan, yaylada 4-5 ay kalacaklarını ifade etti.

Kaplan, havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla yeniden kışlaklara dönüşe geçeceklerini aktardı.

- "Zorlukları çok"

Mahmut Kaplan da hayvancılığın güzel olduğu kadar zorlu yanlarının da bulunduğunu söyledi.

28 yaşında olduğunu, ailesinin böyle bir yayla yolculuğu sırasında dünyaya geldiğini anlatan Kaplan, zor da olsa bu işi bırakamadıklarını belirtti.

Kaplan 20 gün önce yola çıktıklarını ifade ederek, "Kışlaklardan havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden yüksek yaylalara doğru tersine göçüyoruz. Yaklaşık 20 gündür yoldayız. Midyat, Gercüş, Hasankeyf güzergahından geçiyoruz. Gerçekten zorlu bir iş yapıyoruz. Güzel yanları var ama zorlukları daha çok." diye konuştu.

- 69 yaşında göç yolunda

69 yaşındaki Daye Kaplan ise yolculuğun ramazan ayına denk gelmesinin kendilerini yorduğunu dile getirdi.

Tüm bu zorluğa rağmen oruç tuttuğunu anlatan Kaplan, "Yayla yolculuğumuz güzel ama ramazan işimizi zorlaştırıyor. Bu yıl yolculuğun ramazan ayında denk gelmesi bizi zorluyor. Uzun yolu oruçlu gidiyoruz." şeklinde konuştu.

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