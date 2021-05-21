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Göçmen çocuk, plastik şişelerle yüzerek İspanya kıyılarına ulaşmaya çalıştı

21.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce göçmen hafta başından bu yana Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da yürüyerek ulaştı, alarma geçen İspanya sınıra ordu birlikleri konuşlandırdı. Şortunun içine ve beline birçok plastik şişe yerleştirip Fas'tan İspanya kıyılarına yüzen göçmen çocuğun o anları ise yürek burktu.

Göçmen çocuk, plastik şişelerle yüzerek İspanya kıyılarına ulaşmaya çalıştı

Fas ve İspanya arasındaki göçmen krizi devam ediyor. İspanya tarafına geçmeye çalışan göçmenlerin umutları yarıda kaldı. Ceuta'ya yüzerek ulaşmaya çalışan ve gözyaşlarıyla kıyıya çıkmaya çalışan çocuk, polis engeline takıldı.

PLASTİK ŞİŞELERDEN CAN YELEĞİ YAPTI

Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, Faslı bir göçmen çocuğun şortuna ve beline yerleştirdiği plastik şişelerle yüzerek İspanya'nın Ceuta kentindeki El Tarajal plajına ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Boğulmamak için plastik şişelerden kendine can yeleği yapan çocuk, kıyıya ulaştığında gözyaşlarına boğuldu.

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Yüzerek kıyıya ulaşan çocuğun, sınırdaki duvarı tırmanmaya çalıştığı ancak o esnada İspanyol polisi tarafından yakalandığı bildirildi.

5 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın açıkladığı verilere göre, son 2 gün içerisinde Fas'tan Ceuta kıyılarına ulaşan 1500'ü küçük çocuk olmak üzere yaklaşık 8 bin göçmenin 5 bin 600'ü sınır dışı edildi.

İspanya topraklarında bulunan yerleşim bölgesi, Avrupa'ya giriş yapmak isteyen Afrikalı göçmenler için oldukça popüler bir güzergah.

Bölgeye polis, jandarma ve asker takviyesi de yapan İspanyol hükümeti, "Göçmen krizinden farklı olarak sınıra saldırı var" dediği mevcut durumun kısa sürede normale döneceğini savunuyor.

İSPANYA-FAS GERİLİMİ

Madrid ve Rabat yönetimleri arasındaki ilişkiler, Faslı ayrılıkçı isimlerden İbrahim Gali'nin gizlice İspanya'ya götürülerek tedavi edilmesiyle gerilmişti.

Sınır denetimini gevşeten Fas, yaşanan son olaylardan sonra tekrar sınır kontrollerine başladı.

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