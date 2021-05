Göçmen çocuk, plastik şişelerle yüzerek İspanya kıyılarına ulaşmaya çalıştı

Fas ve İspanya arasındaki göçmen krizi devam ediyor. İspanya tarafına geçmeye çalışan göçmenlerin umutları yarıda kaldı. Ceuta'ya yüzerek ulaşmaya çalışan ve gözyaşlarıyla kıyıya çıkmaya çalışan çocuk, polis engeline takıldı.

Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, Faslı bir göçmen çocuğun şortuna ve beline yerleştirdiği plastik şişelerle yüzerek İspanya'nın Ceuta kentindeki El Tarajal plajına ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Boğulmamak için plastik şişelerden kendine can yeleği yapan çocuk, kıyıya ulaştığında gözyaşlarına boğuldu.

Yüzerek kıyıya ulaşan çocuğun, sınırdaki duvarı tırmanmaya çalıştığı ancak o esnada İspanyol polisi tarafından yakalandığı bildirildi.

This migrant boy tied plastic bottles to himself to swim across the Moroccan border to the Spanish enclave of Ceuta pic.twitter.com/ymRQW9vBVw