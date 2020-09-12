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Göçmen kaçakçısı İsveçli şahıs, Aksaray’daki otelde yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda hem göçmen kaçakçılığı hem de hırsızlık yaptığı belirlenen İsveçli Karim I., Aksaray’da kaldığı otelde yakalandı.

İstanbul Havalimanı’nda hem göçmen kaçakçılığı hem de hırsızlık yaptığı belirlenen İsveçli Karim I., Aksaray’da kaldığı otelde yakalandı. Hakkında iki ayrı suçtan işlem başlatılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre 9 Eylül Çarşamba günü Lübnan uyruklu Mahmoud M., başkasına ait sahte İsveç pasaportuyla İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken tespit edildi. Şahıs ile yapılan görüşmede bahse konu İsveç pasaportunu 15 bin Dolar karşılığında havalimanının transfer katı tuvaletlerinde aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kameradan tespit edildi, başka yolcunun valizini de aldığı ortaya çıktı
Sahte pasaportla yurda giriş yapmak isteyen şahsın kendisine pasaportu veren İsveç vatandaşı Karim I.’nin(55) de eşkal bilgilerini vermesi üzerine İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kamera kaydı incelemelerinde eşkale uygun şahsın tespit edildi. Kamera kayıtlarıyla takip edilen şahıs yurda giriş yaptıktan sonra bagaj bantlarının bulunduğu bölüme gelerek kendi valizinin yanı sıra başka bir yolcuya ait bir valizi de alarak beraberinde götürdüğü ve havalimanından taksiyle ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yapılan çalışmalarda şahsın Aksaray’da otele giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı bahsi geçen valizlerle birlikte yakalayarak Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahıs sorgusunun ardından göçmen kaçakçılığı ve açıktan hırsızlık suçlarından ayrı ayrı işlem yapılarak mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yurda sahte pasaportla yurda giriş yapmak isteyen Lübnanlı yolcu ise sınır dışı edildi.

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