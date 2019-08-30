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Göçmen kaçırma hazırlığı yaparken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 08:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kiş tutuklandı.

Göçmen kaçırma hazırlığı yaparken yakalandılar

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kiş tutuklandı.
Datça’nın Karaköy Mahallesi Yermencik mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 02.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Karada yapılan arama çalışmaları sırasında, 35 ZV 1189 plakalı otomobili durduran jandarma, içersindeki Ümit K. (29), Orhan Y. (31) ve Cihan K.'yi (26) gözaltına aldı. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, sahil kenarında deniz içinde lastik botta Yunan adalarına kaçak göçmenleri götürmek üzere hazır beklediği tespit edilen F.T.'yi (21) de yakaladı. Haklarında göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından adli işlem yapılan dört şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Göçmen kaçırma hazırlığı yaparken yakalandılarGöçmen kaçırma hazırlığı yaparken yakalandılar

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