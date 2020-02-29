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  4. Göçmenler sınıra akın ediyor! Yunan polisinden sert müdahale

Göçmenler sınıra akın ediyor! Yunan polisinden sert müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen göçmenlerin sayısı her geçen saat artarken, Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurdu. Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman mültecilere ses bombası ve gaz bombası atıyor.

Edirne'de dün başlayan mülteci hareketliği bu sabah artarak devam ediyor. Türkiye mültecilerin kara ya da deniz yoluyla AB’ye geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına akın etti. Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı. Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

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YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun" dedi.

YUNANİSTAN JİLETLİ TELLERLE BARİKAT KURDU

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Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Yunanistan, tampon bölgede jiletli tellerle barikat kurarak, bölgeye çok sayıda Yunan polisi sevk etti.

Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin geri çekilmesi için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.

Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli göçmen Yunanistan Edirne

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