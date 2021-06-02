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Göçükte kardeş öldü ağabey ağır yaralı

02.06.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak kayması sonrasında ağabey ağır yaralanırken, kardeşi ise hayatını kaybetti.

Göçükte kardeş öldü ağabey ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saat 20.30 sıralarında Günyüzü ilçesi Gümüskonak Mahallesi Yenipınar Mevkiinde meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI KARDEŞLERİ AYIRDI

Hayvancılık için yeni ağıl yaptıracak olan ağabey U.A. ile kardeşi B.A., dağdan su getirmek için yaptırdıkları yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura boru döşemek için girdi. Bu sırada meydana gelen toprak kayması sonucunda ağabey ile kardeşi göçük altında kaldı. Kazı yapan iş makinası operatörü ve yanlarında bulunan çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayı duyan köy halkı kısa sürede belirtilen alana geldi. Kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeyen köylüler, kendi imkanları ile ağabey U.A. ile kardeşi B.A.’yı bulundukları yerden çıkardı. Ağır yaralanan kardeş Birkan Akansel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ağabey U.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Eskişehir
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