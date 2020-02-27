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GOG'nin Yeni Oyun İade Politikası Oyuncuları Sevindirecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 22:24 | Son Güncelleme

Oyuncuların sevdiği platform GOG, yeni iade politikasıyla bir kez daha gönülleri fethediyor.

GOG'nin Yeni Oyun İade Politikası Oyuncuları Sevindirecek!

CD Projekt Red'in işlettiği GOG platformu, yeni iade politikasıyla büyük bir esneklik sunuyor. Artık GOG'den satın almış olduğunuz bir oyunu, aldıktan sonraki 30 gün içinde iade etme şansına sahipsiniz. Üstelik oyunu kaç saat oynadığınızın da bir önemi yok. Aldığınız bir oyunu beğenmediyseniz, beklentilerinizi karşılamadıysa iade edebiliyorsunuz.

İade imkanı ön siparişler için de geçerli. Ön siparişle satın aldığınız bir oyunu, oyun çıkış yapmadan önce iade edebiliyorsunuz. Hatta, oyun çıkış yaptıktan sonraki 30 gün içinde de iade hakkınız aynen yerinde duruyor.

Tabii firma, bu noktada oyuncuların iyi niyetine güveniyor, ancak ne olur ne olmaz diyerek herhangi bir iade talebini reddetme hakkını da saklı tutuyor. Sonuçta bu imkanları kötüye kullanmak isteyenler de elbette çıkacaktır.

Yeni oyun iade imkanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi burada.

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CD Projekt RED GOG pc

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