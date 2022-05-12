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Göğsünden çıkan şoke etti! Videosunu milyonlar izledi

12.05.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vlogger Bunnie DeFord 13 yıl boyunca göğsünde taşıdığı implantları 2019 yılında çıkardı. Vlogger, göğsünde küflenen implantları TikTok hesabından paylaştığı bir videoyla gözler önüne serdi. Kadınların güzellik için bunlara katlanmaması gerektiğini dile getiren DeFord, implantlarının çıkarılmasıyla ilgili şimdiye kadar verdiğim en iyi karar yorumunda bulundu.

Göğsünden çıkan şoke etti! Videosunu milyonlar izledi

Vlogger Bunnie DeFord, 13 yıl boyunca taktığı göğüs implantlarını 2019 yılında çıkarttı. Göğsünde küflenen implantları sosyal medya hesabından paylaşan kadın, bu tarz işlem yaptırmak isteyenlerin iki kere düşünmesi konusunda uyarıda bulundu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Kadının küflü meme implantlarının videosu sosyal medyada milyonları şok etti. Vlogger Bunnie DeFord çıkardığı iki implantı gösteren videoyu TikTok'ta paylaştı. Videoda kadın yaklaşık 1 kiloluk salin küresinin içinde yüzen turuncu küf küreleri gözler önüne serdi.

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ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİM EN İYİ KARAR

DeFord videosunda, küflü implantları gösterirken, "Az önce vücudumda duruyorlardı" diyor. "Şuna bak. Bu bir insan vücudunun içine giriyor. Bakın. Kadınların bu şeylerle bu kadar çok komplikasyon yaşamasına şaşmamalı.” diyor.

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DeFord, göğüs implanlatını çıkarmanın şimdiye kadar verdiği en iyi karar olduğunu söyledi, “İmplant yaptırdıysanız ve meme implantı hastalığına neden olduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden bir uzmanla iletişime geçin. Kusursuz kadın görünümü için acı çekmemize gerek yok” diye videonun üzerine metin olarak yazdı.


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