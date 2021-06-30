Göğüslerinin sarkmasından şikayet edenler! Daha dik göğüsler için etkili 5 yoga pozu

Birçok kadın zaman içinde göğüs sarkması problemiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle yaş aldıkça bu görüntü daha da belirginleşiyor. Temel olarak yumuşak dokulardan oluşan, göğüsleri dik tutan göğüs derisi ile meme dokusu arasındaki ipliksi bağlantılardır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte deri sarkar. Göğüs derisinin alt bölgelere sarkmasıyla birlikte memeler de aşağı doğru inmeye başlar ve bunun bir sonucu olarak meme sarkması meydana gelir.

SAVAŞÇI DURUŞU

Virabhadrasana veya Savaşçı Duruşu, göğüs kafesini genişleterek onu daha aktif hale getirmeye yardımcı olur.

Ayaklarınızı genişçe, birbirine paralel olarak yerleştirin.

Sol ayağınızı 90 derece sola ve sağ ayağınızı içeri çevirin. Nefes verin ve sol dizinizi bükün.

Sağ bacağınız düz kalmalıdır. Kollarınızı kaldırın ve omuzlarınızla aynı hizaya getirin. Bileğinize bakarak başınızı sola çevirin.

7-10 kez tekrarlayın, ardından aynısını sağ tarafa yapın.

ÜÇGEN POZ

Trikonasana veya Üçgen Duruşu, göğüs kafesini gevşetir ve güçlendirir. Aynı zamanda omurgayı gererek ve kan akışını iyileştirir.

Ayaklarınızı genişçe yerleştirin. Sola 90 derece, sağı 15 derece çevirin.

Sol elinizle sol bileğinize dokunun (zamanla açık avucunuzu yere koyabileceksiniz) ve sağ kolunuzu yukarı doğru uzatın, böylece kollarınız düz bir çizgi oluşturacak şekilde. Dizlerinizi ve omurganızı da düz tutun.

Yüzünü yukarı çevir ve parmaklarına bak. Ardından egzersizi diğer tarafla tekrarlayın.

YAY DURUŞU

Dhanurasana veya Yay Duruşu, sırt ağrısı olan herkese tavsiye edilir. Bu egzersiz tüm omurgayı esnetmeye yardımcı olur ve göğüsleri güzel bir şekilde şekillendirir.

Karnınızın üstüne yatın, nefes verin, dizlerinizi bükün ve arkanızdan başınızın üzerine kaldırın. Ayak bileklerinizi ellerinizle tutmayı deneyin.

Şimdi yavaşça tekrar nefes verin ve bacaklarınızı ve kollarınızı mümkün olduğunca yukarı doğru çekin. Kalçalarınız ve göğüsleriniz yerden kalkmalı ve karnınız üzerinde dengede kalmalısınız.

Bu pozisyonda 30 saniye kalmaya çalışın.

DEVE DURUŞU

Ustrasana veya Camel Pose (Deve Duruşu), sırt ağrılarına karşı etkilidir. Ayrıca akciğer hacmini arttırır ve göğüs kafesini güçlendirir.

Dizlerinizin üzerinde durun ve ayaklarınızı bir araya getirin.

Yavaşça geriye doğru bükün ve ellerinizi topuklarınıza koyun. Ardından sırtınızı kamburlaştırın ve kaburgalarınızı uzatın. Başınız yere çekilmelidir.

30 saniye bu şekilde kalın ve başlangıç pozisyonunu alın.

TEKERLEK DURUŞU

Chakrasana veya Tekerlek Pozu, göğüs, omurga ve boynu esnetmeye yardımcı olur, yorgunluğu giderir ve baş ağrılarını iyileştirir.

Sırt üstü uzanın ve ayaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha fazla ayırın, ardından kalçalarınıza doğru çekin.

Ellerinizi başınızın arkasına koyun, parmaklarınız sırtınızı işaret edecek şekilde aşağı indirin. Nefes verin ve göğüslerinizi ve kalçalarınızı olabildiğince yükseğe kaldırın.

Kollarınızı tamamen düzleştirmeyi deneyin. 30 saniye bu pozisyonda kalın.



