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Plajların yeni modası! Bikini altlarının görünümü gün geçtikçe küçülüyor

30.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda bikini ve mayo modası hızlı bir değişim içine girdi. Vajina perukları, manyetik kirpikler, ilginç tırnak tasarımları ve bikini üzerini tersten giyme modası derken sıra bikinilerin altlarına geldi. Bu yaz plajların akıllara durgunluk veren modası ise daha küçük bikini altlarını tercih etmek.

Tuhaf moda akımlarına bir yenisi daha eklendi. Modanın hızlı değişimi ve dönüşümü içinde sosyal medyanın da etkisiyle trendler bir anda yayılıyor. 2021 yaz modasında ise küçük bikini altları görenleri şaşkına çevirmeye hazırlanıyor.

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YENİ MODA DAHA KÜÇÜK BİKİNİ ALTLARI

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner’ın öncüsü olduğu bu akım giderek yaygınlaşıyor. Önden büzgülü bikini altlarını sosyal medyada paylaşan kadınlar oldukça ses getiriyor.

İngilizce’de karşılığı peştemal olan bu bikini altları ülkemizdeki kullanımının tamamen dışında bulunuyor. Türkiye’de peştemal denildiğinde çoğu kişinin aklına belden aşağı sarılan dikdörtgen şeklindeki ince dokuma gelir.
Eski çağlarda insanların özel bölgelerini kapatmak için kullandıkları peştamal uygulaması günümüze modernize edilerek yeniden katıldı.
Bebeklerin altını çengelli iğnelerle bağlama şeklini anımsatan bu akım, bikini altlarının boyutlarını küçülttü. Büzgülü ve bol olan bikini altı modelleri ince iplerle bağlanıyor ve daha küçük bir bölgeyi örtüyor.
Klasik üçgen bikinilerden farkı ise daha küçük olmaları. Bu bikini altı modelleri güneşlenirken oluşan iz problemine de kökünden çare buluyor.
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Anahtar Kelimeler:
bikini
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