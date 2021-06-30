Plajların yeni modası! Bikini altlarının görünümü gün geçtikçe küçülüyor

Tuhaf moda akımlarına bir yenisi daha eklendi. Modanın hızlı değişimi ve dönüşümü içinde sosyal medyanın da etkisiyle trendler bir anda yayılıyor. 2021 yaz modasında ise küçük bikini altları görenleri şaşkına çevirmeye hazırlanıyor. Kendi deyimiyle dünyanın ilk ‘kadın erkek modeli’ Casey Legler sosyal medyayı salladı

YENİ MODA DAHA KÜÇÜK BİKİNİ ALTLARI

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner’ın öncüsü olduğu bu akım giderek yaygınlaşıyor. Önden büzgülü bikini altlarını sosyal medyada paylaşan kadınlar oldukça ses getiriyor.

İngilizce’de karşılığı peştemal olan bu bikini altları ülkemizdeki kullanımının tamamen dışında bulunuyor. Türkiye’de peştemal denildiğinde çoğu kişinin aklına belden aşağı sarılan dikdörtgen şeklindeki ince dokuma gelir.

Eski çağlarda insanların özel bölgelerini kapatmak için kullandıkları peştamal uygulaması günümüze modernize edilerek yeniden katıldı.

Bebeklerin altını çengelli iğnelerle bağlama şeklini anımsatan bu akım, bikini altlarının boyutlarını küçülttü. Büzgülü ve bol olan bikini altı modelleri ince iplerle bağlanıyor ve daha küçük bir bölgeyi örtüyor.