GÖKBEY helikopteri, ilk uçuşunu başarıyla yaptı

Selen YALAZ/ ANKARA, (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) verdiği uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKBEY helikopterinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Demir, "Yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterimiz, SHGM'nin verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

'SERİ ÜRETİM ÖNGÖRÜLÜYOR'

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da GÖKBEY helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime geçilmesinin öngörüldüğü belirtildi. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY genel maksat helikopterinin, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp, üretildiğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. GÖKBEY Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülüyor."