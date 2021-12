Gökçe Bahadır'ın 20.000 TL'lik elbisesine bütçe dostu alternatifler

Moda dünyasının kalıplaşmış tabularını yıkmak için çılgınca şeyler yapmaya gerek yok aslında, bazen siyah mini bir elbiseyle de istenilen etki fazlasıyla yaratılabilir! Herkesin tarzı farklı olsa da ortak nokta aynı, daha iyi görünme isteği! Günümüzde neyse ki bu artık çok daha kolay çünkü onlarca alternatif arasından kendimize en uygun olanı kolaylıkla bulabiliyoruz!

1. Işıltınızla tüm dikkatleri üzerinizde toplayın

Kadınlar, her girdiği ortamda tüm bakışları üzerine toplamak ve şıklığıyla göz kamaştırmak ister. Gerçek anlamda ışıldamak içinse payetli elbiselerden daha iyi bir alternatif düşünülemez! Hem zarif hem de çok daha çekici bir görünüm yakalamanızı sağlayacak ve ikinci bir ten gibi vücudunuzu saracak bu zamansız model ile partilerin vazgeçilmezi olabilirsiniz! Zarif sırt dekoltesi ile siyahın karşı konulamaz cazibesi birleştiğinde ortaya çıkan bu payetli elbise modelini, gümüş takılarla birlikte kombinleyerek yıldızları bile kıskandırabilirsiniz!

Işıltısıyla göz kamaştıran şahane elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Siyahın asaletiyle birleşen tül detayları!

Tül detaylı elbiseler her dönemde olduğu gibi son dönemin de vazgeçilmez parçaları arasında. Zarif duruşunuzu tamamlarken, fırfır detayları ile size çok daha genç ve fresh bir görünüm kazandıran bu kruvaze yaka mini elbise modeli ile davetlerin aranan yüzü olmaya adaysınız! Şık drapeleri ve esnek kumaşı sayesinde etek kısmı bacaklarınızı sardığı için hareketlerinizi kısıtlamak zorunda kalmadan geceyi tamamlayabilirsiniz. Boynunuzu açıkta bırakan modeli sayesinde ışıltılı kolyelerle birlikte kullanabilir ve şıklığınıza şıklık katabilirsiniz!

Ortalığı kasıp kavuracağınız bu mini elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

3. Biri parti elbisesi mi dedi?

Kalp yaka detayının güzelleştiremediği bir kıyafet düşünemiyoruz! Siyah renk, aslında ne kadar garanti gibi dursa da kombinlemesi ve taşıması bir o kadar zor. Ama bu kalp yaka mini elbiseyle şık ve zarif olmama şansınız yok! Taşsız ve düz bir elbise gibi dursa da, kollarındaki tül detaylarıyla bir o kadar hareketli ve romantik. İddialı dekoltesi ve tam yerinde biten etek boyu sayesinde girdiğiniz mekanda zarafetinizle bomba etkisi yaratmanız işten bile değil! Etek kısmındaki drape detayları da bambaşka bir hava katıyor. Bele tam oturan modeli sayesinde çok daha fit ve alımlı bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Tarzınızla tüm gözleri üzerinizde toplamanızı sağlayacak bu şahane elbiseyi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

4. Göz kamaştırıcı bir şıklık yakalamak için aranan elbise bulundu!

Düğün, kokteyl ya da herhangi özel bir gecede dikkatlerin sadece kendi üzerinizde olmasını istiyorsanız, aradığınız elbise tam olarak bu! Uçuş uçuş eteği ve omuzları açıkta bırakan kol detayı ile olduğunuz yerde dururken bile dans ediyormuşçasına zarif görünebilirsiniz! Üstelik elbisenin göğüs altındaki taş detaylarının çarpıcı ışıltısı sayesinde gözlerinizden başka aksesuara ihtiyacınız bile olmayacak! Hem bir dönem şıklığı hem de trend bir görünüm kazanabileceğiniz bu elbiseyi siyah bantlı ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz.

Siyah taşlı mini elbise modelini daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Ciddiyet de bir yere kadar, kruvaze yakalar da partiye gidebilir!

Siyah renk genellikle ciddiyetin rengi gibi düşünülebilir. Ama gelin, kalıplaşmış moda kalıplarını birlikte devirelim! Kruvaze yakasıyla klasik bir görüntü veren bu elbisenin anvelop eteği sayesinde çok daha genç ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Derin sayılabilecek göğüs dekoltesi, diz üstünde biten eteği ve hafif balon kollarıyla iddialı bir kombin oluşturabileceğiniz bu mini elbiseyle her mekana uygun bir tarz oluşturabilirsiniz. Zarif topuklu ayakkabılar ile birlikte kullanarak şık akşam yemeklerine gidebilir, postallarla ve deri ceketler kombinleyerek partilerin vazgeçilmezi olabilirsiniz!

Kruvaze yaka mini elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

6. Haydi 1920'lere dönüyoruz!

Eskiye duyulan hayranlık her alanda olduğu gibi moda dünyasında da etkisini gösteriyor. Çok değil, birkaç sene önce burun kıvırılan eski kıyafetler, şimdilerde trend görünmek için altın anahtar niteliğinde! Eski denilse de omuz ve eteklerindeki püskül detayları ile oldukça güncel ve diz üstünde biten etek boyuyla yeterince iddialı! Hafif göğüs dekoltesi ve ışıltılı kumaşıyla çok zarif bir görüntü yakalamanızı sağlayacak bu elbise modeli her ne kadar bir dans elbisesi gibi görünse de, abartısız bir makyaj ve soft aksesuarlarla birlikte kullanıldığında şık bir davet elbisesine kolaylıkla dönüşebilir!

Bu şıkır şıkır ve mini dans elbisesini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Zarafet denilince de siz!

Eskilere dönmek demişken, 1950'lere uğramadan olmaz! Bu elbiseyi giydikten sonra siz susuyorsunuz, zarafetiniz konuşuyor! Çarpıcı dekoltesi, omuzları açıkta bırakan kol detayları ve arka etek kısmındaki hafif yırtmacıyla çok daha alımlı hissetmeniz mümkün. Kalem modeli, tüm vücudunuzu sımsıkı saran yapısı sayesinde bel oyuntunuzu da ortaya çıkarıyor. Derin V yakası ile tüm dikkatleri üzerinizde toplayabilir, inci takılarla ve sımsıkı toplanmış bir ense topuzuyla gideceğiniz her mekanın tozunu attırabilirsiniz! Bu elbiseyle tüm gece bakışları üzerinizde hissetmeye hazır olun!

Kalem model V yaka elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Hem romantik hem de iddialı!

Şık ve alımlı görünmek için siyah elbise kadar garanti bir seçim olamaz! Uçuş uçuş etekleri sayesinde size romantik bir hava verecek olan bu elbiseyi farklı tarzlarda kombinleyerek hem parti kızı hem de salon kadını olabilirsiniz! Beliniz ortaya çıkaracak olan kemerli duruşu ve V yaka dekoltesi sayesinde şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Esnek kumaşı ile hareketlerinizi kısıtlamadan tüm gece özgürce dans edebilirsiniz! Pileli etekleriyle retro bir görünüme kavuşabileceğiniz bu elbiseyi taşlı aksesuarlarla kombinleyebilirsiniz.

Pileli retro model elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

9. Taşsa taş, iddiaysa iddia! Bir elbiseden alınabilecek maksimum verimi alabilirsiniz!

Bir elbise düşünün ki, hem kadife hem de siyah! Zarif duruşunuzu tamamlamak için tek yapmanız gereken dudaklarınıza hafif bir gülümseme kondurmak. Derin dekoltesi ve boyun kısmındaki detayıyla aksesuar kullanmanıza gerek bırakmayan bu mini elbiseyle gideceğiniz her mekanda dikkat çekebilir ve şıklığınızla yıldızları kıskandırırcasına parlayabilirsiniz. Göğüs kısmındaki taş detayı, yerinde biten etek boyu ve kollarınızı saran modeliyle partilerin gözdesi olmaya hazır olun! Dağınık toplanmış saçlar, iddiası detaylarında saklı bir gece makyajı ve stiletto ayakkabılarla uzun süre akıllarda kalacağınız kesin.

Kadife taşlı mini elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

10. Buyurunuz, işte her kadının dolabında mutlaka olması gereken "küçük siyah elbise"!



V yakalı olması ve güncel stiliyle her mekana uygun hale getirebilecek zamansız bir elbise! Dizin üstünde biten modeli sayesinde çok genç bir hava veriyor. Kol detaylarıyla da ister ciddi toplantılarda ister gece davetlerinde giyebileceğiniz bir hava oluşuyor. Kısacası, her ortama uyan ve her kadının dolabında bulunması gereken "küçük siyah elbise" tam da bu olsa gerek! Aksesuarlarla bambaşka bir boyuta geçirebileceğiniz bu mini elbise, her kadının kurtarıcı parçası olmaya aday!

Drape detaylı mini elbise modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!