HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı! 7 yıla kadar hapis cezası istendi

Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı! 7 yıla kadar hapis cezası istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İftira" attığı gerekçesiyle yargılanan Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Gökçe'nin "Zincirleme şekilde iftira" suçundan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı! 7 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve avukatı katıldı. Cumhurbaşkanı avukatı mazeret sunarak duruşmada yer almadı.

İDDİALARIN GERÇEKLE İLGİSİ BULUNMUYOR

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çulhanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu 15 Haziran 2016 tarihli dilekçesini hatırlattı. Sanığın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonunda iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Çulhanoğlu'nun suç işlemediğini bildiği halde müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, sanığın "İftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Yetkili makama verilen müracaat dilekçesi ile aynı olaya ilişkin birden fazla kişi hakkında suç isnadında bulunduğu belirtilerek, sanığın "Zincirleme şekilde iftira" suçunu işlemesi nedeniyle 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Çulhanoğlu ise mütalaaya karşı savunmada bulunmak için süre talep etti. Mahkeme de sanığa süre vererek duruşmayı erteledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandıRusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Mali Şube'nin operasyonunun detayları belli oldu! Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltında
Ünlü iş insanlarına operasyon
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
Edirne'de 65 yaş ve üzerindekilere ulaşımda yeni koronavirüs tedbiri
İletişim Başkanlığı'ndan üçlü zirve sonrası açıklama: Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır
'Türkiye-Yunanistan görüşmeye hazır'
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
Tunceli'de kaybolan kardeşlerden acı haber
Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki: Hep aynı beylik sözler
Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.