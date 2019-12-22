HABER

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada'ya bugün feribot seferleri yapıladı.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada'ya bugün feribot seferleri yapıladı. Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın sabah yapılması gereken seferlerin de iptal edildiği açıklandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, yarın sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak.

ÇANAKKALE, (DHA)-

Büyük tehlike! Su altında böyle görüntülendiBüyük tehlike! Su altında böyle görüntülendi
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.
KESK’ten Diyarbakır’da ‘Bütçe’ MitingiKESK’ten Diyarbakır’da ‘Bütçe’ Mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.