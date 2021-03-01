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  4. Gökçeada’da 3 kişiye mezar olan teknenin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Gökçeada’da 3 kişiye mezar olan teknenin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

01.03.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz cuma günü alabora olan Çarpışantürk-1 isimli 5 metrelik fiber teknenin kurtarılmasına ilişkin sualtı görüntüleri ortaya çıktı.Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında geçtiğimiz cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne alabora olmuştu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz cuma günü alabora olan Çarpışantürk-1 isimli 5 metrelik fiber teknenin kurtarılmasına ilişkin sualtı görüntüleri ortaya çıktı.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında geçtiğimiz cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne alabora olmuştu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Kısa sürede bölgeye Sahil Güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik dalış timleri sevk edilmişti. Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off-Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un cansız bedenine ise önceki gece saat 02.30 sıralarında ulaşılmıştı. Laz Koyu’nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut’un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılmıştı.
Çarpışantürk-1 isimli 5 metrelik fiber tekne yapılan çalışma ile denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç timlerinin titizlikle çalıştığı kurtarmada balon sistemi kullanıldı. Denizin dibinde bulunan tekneye balon bağlanarak şişirildi. Daha sonra Sahil Güvenlik botuyla sualtından Uğurlu Limanı’na doğru çekilen tekne, karadan da yapılan müdahaleyle limana çıkarıldı. Burada batan teknede Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Teknenin kurtarılma anına ait görüntüler de ortaya çıktı
Öte yandan, kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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