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Gökçeada’da Rum asıllı vatandaşın ölümüyle ilgili 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, evinde ölü bulunan Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinar’ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gökçeada ilçesi Yeni Mahalle Zarife Tepe Mevkiinde 13 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında Zafir Pinar, ev olarak kullandığı dam içerisinde elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanarak darp edilmiş vaziyette ölü olarak bulundu.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip tarafından Yağma ve Kasten Adam Öldürme olayı ile ilgili 8 şüpheli tespit edildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, evinde ölü bulunan Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinar’ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gökçeada ilçesi Yeni Mahalle Zarife Tepe Mevkiinde 13 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında Zafir Pinar, ev olarak kullandığı dam içerisinde elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanarak darp edilmiş vaziyette ölü olarak bulundu.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip tarafından Yağma ve Kasten Adam Öldürme olayı ile ilgili 8 şüpheli tespit edildi. Gökçeada Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 22 Mayıs günü Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip tarafından takibi yapılan Yağma ve Kasten Adam Öldürme eylemini gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde A.A.,A.K.,M.S. A.B. ve B.C.B. isimli 5 şahıs ile İstanbul’da E.B., E.B., K.A. isimli 3 şahıs olmak üzere toplam 8 hedefe eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul’da 3 şüpheli yakalanarak Gökçeada’ya getirildi.
Yakalanan şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 adet markasız ve seri numarası olmayan toplu tabanca, 1 adet 241488 seri numaralı 25 kalibrelik Colt Automic tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 97 adet kurusıkı tabancaya ait tabanca fişeği, 15 adet 25 kalibrelik Colt Automic tabancaya ait fişek, 1 adet köstekli saat, 5.800 Euro, 100 ABD Doları, 3.820 TL, 1 adet altın bilezik,1 adet yüzük, 5 adet tuşlu cep telefonu, 5 adet akıllı telefon,1 adet flash disk, 14 adet siyah renkli plastik kelepçe, 1 adet pasaport, 1 adet cep telefonu, 1 adet dürbün, 1 adet cüzdan, 2 adet tabanca kılıfı, 3 adet sırt çantası,3 adet gömlek, 2 adet tişört, 2 adet pantolon, 1 adet yunan parası, 7 adet sim kart ele geçirilerek, ele geçen malzemelere adli makamlarca el konuldu.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi ve İstanbul’da yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 8 şüphelinin yapılan sorgulama ve alınan ifadelerinden sonra, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığından A.A., E.B.,B.C.B ve A.K. isimli 4 şahıs Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile salıverildi. E.B., K.A., M.S. ve A.B isimli) şahıs ise 23 Mayıs’ta mevcutlu olarak Gökçeada Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. 1 şahıs Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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