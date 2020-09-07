Gökçen Ocak'ın yardım çığlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı, 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi gündem oldu

İstanbul Maltepe’de yaşayan Gökçen Ocak, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını öne sürerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Maruz kaldığı son tacizi anlatan Ocak şunları ifade etti:

Ben artık göz göre göre ölümü bekliyorum. Az önce arka bahçeme çamaşırlarımı toplamak için dışarı çıktığımda şahıslar yukarıdan tepeme tükürdüler. Ben bunların hiç birini hak etmedim.

Aslında suratına tükürülmesi gereken tek kişi onlar. Hakaret edilmesi gereken tek kişi onlar. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım.

ÖLÜMÜ BEKLİYORUM

Bana kalkıp cinsel organını gösteren şahıs, ben onun yüzünden kadınlık gururumdan vazgeçtim.

Kadınlığımdan tiksiniyorum artık. Bana kolay şekilde bunu yapıp bana hakaret eden insan ‘sana bilmem ne yapacağım’ diyen insan halen ortalıkta nasıl dolaşabiliyor.

Ben her gün ölümü bekliyorum. Lütfen paylaşım yaparken, yetkili birimleri de etiketleyin.

SİZE YALVARIYORUM

Kayınvalidesinin vurulduğunu anlatan Ocak, yetkililere seslenerek ‘ölmek istemiyorum’ dedi. Evladına annelik yapmak istediğini belirten Ocak şöyle konuştu: