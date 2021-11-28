HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gökdelenlerin gölgesinde kaldı! Tam 700 yıllık

Gökdelenlerin gölgesinde kaldı! Tam 700 yıllık

28.11.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da gökdelenlerin gölgesinde kalan 700 yıllık mescit, Türkiye’nin en küçük camilerinden biri. Cumhuriyet döneminde ev olarak kullanılan tarihî mescit, yok olmak üzereyken yeniden ayağa kaldırıldı. Binlerce kişinin yaşadığı toplu konutların arasında kalan mescidin cemaati cuma günleri sokağa taşıyor.

Merkez Osmangazi ilçesinin Doğanbey Mahallesi’nde bulunan Mizanoğlu Mescidi, küçüklüğü ve şirinliğiyle dikkat çekiyor. Bilhassa cuma günleri cemaat namazlarını avluda kılmak zorunda kalıyor. Kış günleri vatandaşlar yağmur ve kar altında namaz kılıyor. En fazla 30 kişinin sığabildiği tarihî mescit, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Pandemi döneminde korona tedbirleri sebebiyle saflar arasında fazla mesafe bırakıldığı için küçük olan mescidin içinde çok az insan namaz kılabiliyordu. Bu cuma itibariyle camilerde normal saf düzenine geçilmesiyle birlikte mescidin cemaati bundan sonra biraz daha rahatlayacak.

Screenshot_2

TOKİ Konutları inşa edilirken hafriyat kazıları sırasında zarar görüp yıkılan Mizanoğlu Mescidi, iki sene evvel yeniden ayağa kaldırılmıştı. Aslına uygun olarak restore edilen mescit, 9.11.2019 tarihinde yeniden ibadete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan 2. Murad dönemine ait 700 yıllık şirin mescit, ilk günkü ihtişamıyla Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor.

''TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK CAMİLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Bu arada, Mizanoğlu Mescidi’nin yok olmaktan kurtulmasında büyük emeği olan çevre müfettişi ve tarihî eserler uzmanı Ali Turan, "Şu ân burası Doğanbey kentsel dönüşüm bölgesi olarak biliniyor. Ama bu mahallenin kuruluşu çok eski, 700 yıla kadar dayanıyor. Bu mahalleyi kuran kişi de bu camiyi yaptıran Mizanoğlu’dur. Mizanoğlu Mescidi, Cumhuriyet döneminde eve dönüştürülmüş. Hatta ben arka tarafında işlek bir yol olduğunu biliyorum. Sekizgen kaide üzerine kurulmuş minareyi mutfak olarak kullanıyorlardı. Toplu konut otoparkının inşaatı sırasında, minare tarafına kepçe darbesi geldi. Tarihî yapı tamamen yıkıldı. Tekrar ilgililerce sahiplenilip, tescil altına alındı. Büyükşehir ve hayırsever desteğiyle restore edilerek, ibadete açılarak ihya edildi. Bu olayın gerçekten Bursalılar için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 asırlık cami gökdelenlerin arasında ve gölgesinde kaldı. Bu hâliyle Türkiye’nin en küçük camilerinden biri olduğu kanaatindeyim" dedi.

Screenshot_3

Screenshot_5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Kırmızı ışıkta çiftetelli oynadılar! Kamera görüntülerinden ceza yedilerKırmızı ışıkta çiftetelli oynadılar! Kamera görüntülerinden ceza yediler
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Cinayetten aranan eski futbolcu sınırda yakalandı

Cinayetten aranan eski futbolcu sınırda yakalandı

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Artık saklanmıyorlar! Sevgilisinin ev halini paylaştı!

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.