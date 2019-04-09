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Gökhan Türkmen’den "Akustik Plus" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

Müzisyen Gökhan Türkmen'in farklı bir kurguyla sahneleyeceği Akustik Plus konserine gelen dinleyicilerin, yanlarında getirecekleri kitap, kalem, defter gibi kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar, ihtiyacı olan okullara teslim edilecek

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Gökhan Türkmen, "Akustik Konser Serisi" kapsamında 20 müzisyenden oluşan orkestrasıyla birlikte sahne alacak.

Türkmen, Akustik Plus adını verdiği konseptle ilk kez 13 Nisan'da DasDas'da müzikseverlerle buluşacak.

Sahne performanslarıyla dikkati çeken müzisyen, Akustik Plus’ta farklı bir kurguyu sahneye taşıyacak.

Türkmen, klasikleşen parçalarıyla birlikte 2019'da yayınladığı "Virgül" mini albümündeki şarkılarını seslendirecek.

Konserde, yıllardır birlikte yol aldığı GT Band'in yanı sıra yaylılarda ve tahta üflemelilerde değerli müzisyenler Türkmen'e eşlik edecek.

Uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmayı amaçlayan müzisyen ve ekibi, akustik konser serisiyle "Geleceğe Işık Tut" projesine de destek verecek.

Dinleyicilerin yanlarında konsere getirecekleri kitap, kalem, defter gibi kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar, ihtiyacı olan okullara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ulaştırılmak üzere "Geleceğe Işık Tut" ekibine teslim edilecek.

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"Akustik Plus" Gökhan Türkmen konser

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