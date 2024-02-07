HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e olay sözler! 'Zavallı bir jeliboncu...'

Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e olay sözler! 'Zavallı bir jeliboncu...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
07.02.2024 22:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Gökhan Zan, kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi. Zan, Gökçek için "Siz ise, kendi halkına ihanet etmiş, kendi partisi tarafından hain ilan edilmiş, aynı masada yemek yedikleriniz tarafından cenaze törenlerinde görmezden gelinmiş, zavallı bir jeliboncu, devletin malına çökmüş mafyavari bir şahsiyetsiniz" dedi.

Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e olay sözler! 'Zavallı bir jeliboncu...'

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde eski futbolcu Gökhan Zan, yetkililere tepki göstererek "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada" demişti.

MELİH GÖKÇEK: 'ARTİST OLSAYDIN'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek söz konusu görüntüler ile ilgili olarak "Oğlum evladım futbolcu olacağına artist olsaydın" dedi.

GÖKHAN ZAN'DAN YANIT

Zan, Melih Gökçek'in bu sözlerine sert yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, Gökçek için "Zavallı bir jeliboncu, mafyavari bir şahsiyetsiniz" dedi.

İşte Zan'ın o paylaşımı:

"Helal ülkenin haramzade siyasetçisi Sayın İ… Melik Gökçek;

Ben Gökhan ZAN.

Ülkesini, vatanını, Hatay’ı, insanlarını seven, memleket sevdalısı eski MİLLİ FUTBOLCUYUM.

Bilgi cehaletinizi gidermek için söylüyorum ARTİST değilim!

Ben futbolumu alın terimle, namusumla, şerefimle icra edip, vatanıma nasıl faydalı olurum, ülkeme nasıl bir katma değer sağlayıp hizmet ederimin peşinde mücadele vermiş ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinde forma giymiş sporcularındanım.

Yeri geldi aç kaldım, yeri geldi kışta kıyamette kaldım, 9 kişilik ailemle yokluk içinde bir hayat sürerek şerefimle yaşadım. Onları kuru ekmeğe muhtaç etmeden bugünlere geldim. Ama DİN satarak kimsenin KUL HAKKINA girmedim.

Siz ise, kendi halkına ihanet etmiş, kendi partisi tarafından hain ilan edilmiş, aynı masada yemek yedikleriniz tarafından cenaze törenlerinde görmezden gelinmiş, ZAVALLI bir jeliboncu, devletin malına çökmüş MAFYAVARİ bir şahsiyetsiniz.

Benim gözümde pul kadar bile değeri olmayan, utanma eşiğinden atlamış, siyasetin yüzsüzü bir canlı türüsünüz.

Korkunuzdan yorumları dahi açmaya yüreği olmayan, gerçekle hayali ayırt edemeyen, işi gücü fitne vesatlıkla beslenen, siyaset arsızı bir TÜR olarak, biraz AR edip DİNAZORLARLA oynasanız mı acaba?

Ortalama zekaya bile sahip olmayan size, tıbbın çaresiz kalacağını bildiğimden naçizane tavsiyem, DOKTORLARIMIZI boşuna meşgul etmeden TÖVBEKAR olup, milletle HELALLEŞMEnizdir.

Zira, PARSEL PARSEL işlediğiniz veballeri ve aldığınız AHLARI yedi hamamda yıkansanız temizleyemeyeceğiniz gibi, film setlerinin kötü ARTİSTİ bile olamazsınız...

Ve, tanıştığımıza da hiç memnun olmadığım gibi, tüm ülke gibi sizi tanımamayı dilerdim."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu sözleri konuşuyor! Netanyahu açıkladı: 'Saldırı emri verdik'Dünya bu sözleri konuşuyor! Netanyahu açıkladı: 'Saldırı emri verdik'
Erdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriğiErdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriği
Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın helikopter düşmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!Eski Şili Devlet Başkanı Pinera'nın helikopter düşmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek gökhan zan
En Çok Okunan Haberler
Survivor'daki kavga sonrası Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Üç isim Dominik'e gitti

Survivor'daki kavga sonrası Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Üç isim Dominik'e gitti

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' öldürülmüştü! İlk kez konuştu

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' öldürülmüştü! İlk kez konuştu

Dünya bu sözleri konuşuyor! Netanyahu açıkladı: 'Saldırı emri verdik'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Netanyahu açıkladı: 'Saldırı emri verdik'

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durabilmek için...

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durabilmek için...

Valilik duyurdu: 8 gün süreyle yasaklandı, kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak

Valilik duyurdu: 8 gün süreyle yasaklandı, kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.