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Gökyüzünde sipsi resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

BURDURLU sipsi sanatçısı Yasin İpek (19), paraşütle ikili atlayış yaparken, Burdur Gölü üzerinde sipsi resitali sundu.

Gökyüzünde sipsi resitali

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDURLU sipsi sanatçısı Yasin İpek (19), paraşütle ikili atlayış yaparken, Burdur Gölü üzerinde sipsi resitali sundu.
Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Kulübü'nün düzenlediği 'Ben de uçmak istiyorum' etkinliğine katılan sipsi sanatçısı Yasin İpek, yamaç paraşütçüsü arkadaşı Yılmaz Bedir ile 380 rakımlı Avşar Tepe'den tandem atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde sipsi resitali sunan ve kısa bir süre de kaval çalan Yasin İpek, Burdur Gölü Halk Plajı'na indi.
Yaklaşık 8 yıldır sipsi çaldığını söyleyen Yasin İpek, Burdur Gölü manzarasıyla gökyüzünde çalmanın çok zevkli olduğunu söyledi. İpek, "Birçok yerde, birçok etkinlikte sipsi çaldım ama ilk defa gökyüzünde böyle bir şeyi denedim. Gerçekten çok zevk aldım. Bu deneyimi yaşamamı sağlayan Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık Kulübü'ne çok teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gökyüzünde sipsi resitaliGökyüzünde sipsi resitaliGökyüzünde sipsi resitaliGökyüzünde sipsi resitali

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