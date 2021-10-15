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Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı! Gören telefona sarıldı

15.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı. Vatandaşların oluşan görüntü karşısında denizanalarının fotoğraflarını çektiği görülürken, yaşanan durumdan endişelendiklerini dile getirdiler.

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı! Gören telefona sarıldı

İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizanalarını görüntüledi.

Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sahil şeridinde denizanası görmeye başladık. Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla gözüktü. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.

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Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Sahilimizi böyle görmek istemeyiz. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu.

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(DHA)

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