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Gölcük'e şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

 IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Gölcük'e şehit ateşi düştü

GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, şehit oldu. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek, aileye acı haberi verdi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Gölcük'e şehit ateşi düştüGölcük'e şehit ateşi düştüGölcük'e şehit ateşi düştü

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