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Gölde kaybolmuştu! 20 saat sonra sağ olarak bulundu

12.08.2021 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, önceki akşam saatlerinde balık avı için arkadaşlarıyla birlikte açıldığı Beyşehir Gölü’nde fırtınaya yakalandıktan sonra teknesiyle birlikte kaybolan kişi, yaklaşık 20 saat sonrasında tutunduğu şamandıra ile yüzerek geldiğini söylediği Karaburun plajı açıklarında su içerisinde sağ olarak bulundu.

Gölde kaybolmuştu! 20 saat sonra sağ olarak bulundu

Beyşehir Gölü’nde sabah saatlerinden bu yana Jandarma Asayiş Botu’nun yanısıra ilçeye sevk edilen AFAD, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın da destek verdiği arama çalışmalarında dalgıçlar, 32 yaşındaki kayıp Mevlüt Uyanık’ın bulunabileceği ağ attığı Kuşluca ve Akburun Mahallesi açıklarının yanısıra, Yeşildağ Mahallesi açıklarında da su altında aramalar gerçekleştirdi.

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Bölgeye sevk edilen bir askeri helikopter de kayıp balıkçı teknesini bulabilmek için havadan göl üzerinde tarama faaliyetleri yürüttü. Beyşehir Jandarma Asayiş Botu ise kayıp Uyanık’ın bölgedeki adalara çıkıp sığınma ihtimaline karşı, adalar ve çevresinde de arama çalışmaları gerçekleştirdi.

YARDIM İSTEYEN BİR KİŞİNİN OLDUĞU FARK EDİLDİ

Ancak, akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. Saat 18.00 sıralarında ise Karaburun Plajı açıklarında suda yüzen yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark eden plaj görevlileri jet boatla o bölgeye doğru hareket etti.

Yardım isteyen kişinin kayıp olan ve dün akşam saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mevlüt Uyanık olduğu tespit edilirken, ambulans talep edildi. Titrediği gözlenen ve kıyıya çıkarılan Uyanık’ın üzerine battaniye örtülürken, uyumaması için de konuşturulmaya çalışıldı.

Uyanık, gölde ağ sererken son 600 metre ağı serdiği esnada şiddetli fırtınada Ömer Çavuş adası yakınlarında dengesini kaybedip sırt üstü göle düştüğünü belirterek, o esnada sesini kimseye duyuramadığını belirtti. Birlikte balığa çıktıkları arama çalışmalarına katılarak dalgıç ve jandarma ekiplerine yer gösteren Ümit Karademir ise, arkadaşının bulunması üzerine sevinç gözyaşları döktü.

3-4 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU

Göle ağ serdikleri sırada şiddetli fırtına olduğunu ve bir anda arkadaşının teknesinin gözden kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını dile getiren Karademir, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Ada sapağında, suyun içinde plaj açıklarında sağ salim bulundu çok şükür” diye konuştu.

"KUŞ SESİ SANDIK"

Karaburun Plajı Sorumlusu Suat Sarıoğlan ise, plajda akşam saatlerine doğru müşterileri çıkardıkları esnada 3-4 kilometre açıklardan bir ses duyduklarını, önce bu sesi kuş veya başka bir şey sandıklarını belirterek, “Bakınca kafasını gördük, sadece yardım istiyordu. Biz hemen jetboata haber verdik. Jetboatla şahsı aldık kenara getirdik. Bilinci açıktı, herhangi bir sıkıntı yoktu, cankurtaranlar gerekli ilk yardımı yaptı. Gölün 3-4 kilometre açıklarında ve suyun içinde bulundu, teknesi yoktu. Kendi başına idi, sesi geliyordu. Üzerinde elbiseleri vardı. Onları çıkardık, üşüme ve titremesi vardı. Şahsı aldığımızda su yutmadığını gördük, bize çok aç olduğunu söyledi. Allah ailesine bağışladı, geçmiş olsun. Ambulansla hastaneye gönderdik” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, kıyıya çıkarılan Uyanık’la görüşüp sağlık durumu hakkında bilgi alırken, kendisini merak eden eşi de Uyanık’la görüştü. Uyanık daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (İHA)

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