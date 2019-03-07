Gölde, tarlada, Meclis'te kadının yapamayacağı iş yok! Kadınlarımız ve ilham veren hikayeleri

İşte yaptıkları işlerle öne çıkan gölde, tarlada, inşaatta çalışan emekçi kadınlarımız. MASABAŞI İŞİ BIRAKIP, ÇÖP KAMYONUNUN DİREKSİYONUNA GEÇTİ İzmir'de, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde masabaşında görev yaparken, küçük çöp kamyonlarının birinde şoförlüğe başlayan İlknur Çoralar (44), şimdi de büyük çöp kamyonunun direksiyonuna geçti. Çok sayıda erkek çalışan arasında aynı işi yapan tek kadın olan Çoralar, bu görevi çok istediğini ve başardığını belirterek, kadınların cesur olması gerektiğini vurguladı. Çoralar'a, "Yapamazsın, çok zor" denildi ancak söylenenlere aldırmayarak, önce büyük çöp kamyonu kullanmak için ehliyet aldı ardından direksiyona geçti. 25 YIL ÖNCE EŞİNİN İŞ YERİNE YARDIMA GİTMİŞTİ ŞİMDİ EŞİNİN PATRONU OLDU Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Nebiye Yaşar için iş hayatı 25 yıl önce başladı. Eşinin dükkanına yardım amaçlı giden Yaşar, bir zaman sonra yardım ettiği eşinin elinden mesleğini aldı ve kendi dükkanını açarak eşinin patronu oldu. Kadınların inşaat işlerinde de başarılı olduğunu ve kadın istemeden eşinin işi yaptırmadığını sözlerine ekleyen Yaşar “Aslında bayanlardır inşaatın dizaynını ayarlayan. Ben bayan gözüyle daha güzel şeyleri planlıyorum. Mesela ‘Buraya katlanır cam balkon daha güzel yakışır’ diyorum, ‘pvc daha yakışır’ diyorum. Model desen daha hoşuma gidenler oluyor, öneriyorum kabul ediyorlar. İnşaatta da bayanlar tamam demeden erkekler yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

BALIKÇI KADINLARIN ZORLU MÜCADELESİ Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadınlar, her gün eşleriyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, Beyşehir Gölü'nde balık tutup, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sabah erken saatlerde güne başlayan kadınlar, evlerinde besledikleri hayvanların bakımını yapıp, çocuklarına kahvaltı hazırladıktan sonra göle açılarak, ağ atıp, balık tutuyor. Günde yaklaşık 40'ar kilo balık tutan kadınların, eşleriyle birlikte toplam kazancı da 2- 3 bin lirayı buluyor. Eşiyle birlikte 23 yıldır balıkçılık yapan, 3 çocuk annesi Rahşan Civcir, her gün sabah erken saatlerde kalkıp, evde besledikleri hayvanların bakımını yaparak, çocuklarına kahvaltı hazırladıktan sonra eşiyle göle açıldıklarını anlattı. Balıkçılığın zor iş olduğunu belirten Civcir, ''Eşime destek olmak için balıkçılık yapıyorum; çünkü gölde balıkçılık yalnız yapılmıyor. Tek başına yapılabilecek iş değil. 2 yıl önce gölde teknemiz battı. Buz parçalarının üzerine çıktık, bizi arkadan gelen kayık aldı. Buz parçası olması ve arkadaki kayığa binmesek biz de kayık gibi gölün tabanına dalacaktık. Balıkçılık güzel ve riskli meslektir; ancak kadınların yapamayacağı bir iş yok. Kadınlarımız her yerde. Gölde, tarlada, Meclis'te, devletin her yerinde. Kadın, toplumun temel taşıdır. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Mynet Kadın - 8 Mart / Elimin Hamuruyla #eliminhamuruyla .Aşağıdaki Görsele Tıklayarak Kanala Abone Olabilirsiniz FUTBOLA KADIN ELİ İzmir'de, erkek egemen futbol dünyasında bir ilke imza atıldı. 2. Amatör Lig'de bu sezon yarışmaya başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gençlik'in erkek futbol takımını kadın teknik direktör Hilal Başkol çalıştırmaya başladı. Eski milli futbolcu olan ve 2 yıl önce dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle genç yaşta futbol kariyerine son vermek zorunda kalan Başkol, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Türkiye'deki kadınlara mesaj gönderen Hilal Başkol, "Kadınlar olarak bizim ülkece en büyük problemlerimizden biri kendimize inanmamamız ve güvenimizin olmaması. Benim işim gerçekten çok zor, erkeklerin egemen olduğu bir meslekte var olabilmek kolay değil. Kadınlarımız kendilerine inanıp güvensinler. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi. HEM ANNELİK YAPIYORLAR HEM DE YANGINA KOŞUYORLAR Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli 11 kadın itfaiye eri, 7 gün 24 saat zorluklarla mücadele ediyor, hem de annelik ve evdeki görevlerini yerine getiriyor. Yaz-kış demeden zorlu şartlar altında vatandaşların ve hayvanların yardımına yetişen kadın itfaiye erleri, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İtfaiye erlerinden 2 çocuk annesi Hayriye Kılıç, insanlara yardım etmek için bu mesleği yaptığını vurgulayarak, "Kadınlara karşı ön yargı oluyor, güvenilmez gibi mi bakılıyor bilmiyorum ama işimi severek yapıyorum. Gittiğimiz yerlerde nelerle karşılaşıyoruz bilemiyoruz. Binanın çökme riski olabiliyor, patlama riski olabiliyor, her şey çıkabiliyor karşımıza. Bu işin zorlukları var tabii ki ama insanlara yardım etmek, hayat kurtarmak hoşuma gidiyor, mutlu oluyorsunuz" diye konuştu.

ANTALYA'NIN KADIN ŞOFÖR VE VATMANLARI Antalya'da, yakın çevrelerinin 'Bu iş erkek işi yapamazsın' sözlerini dinlemeden, şoförlük ve vatmanlığı meslek edinen kadınlar, kent içi ulaşımda erkek meslektaşlarıyla aynı şartlarda çalışıyor. Şoförlük ve vatmanlık, artık kadınların da söz sahibi olduğu bir meslek haline geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içindeki toplu ulaşımda hizmet veren otobüs ve tramvaylardaki kadın sürücülerin azmi ve başarısı, hemcinslerine örnek oluyor. Kent içi ulaşımda kullanılan 550 otobüs ve 32 tramvayda, 10 kadın, otobüs şoförlüğü yaparken, 10'u da tramvaylarda görev alarak vatandaşları gidecekleri yere ulaştırıyor. ERKEKLERİN 'YAPAMAZ' DEDİKLERİ İŞLERİ YAPIYORLAR Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadınlar, zor gibi görünen işleri başarıyla yapıyor. Parkın temizliğini yapan kadınlar aynı zamanda çim ekiyor, kar kürüyor. Kocasinan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadınlar, tüm zorlukları yenerek görevlerini yerine getiriyor. Parkın temizliğinden çim sulanmasına, ağaç dikmesinden kar temizlenmesine kadar bütün işleri başarıyla yapan kadınlar, işlerinden de oldukça mutlu. Geçtiğimiz yıl İşkur aracılığı ile işe başlayan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Perihan Çınar; başlarda korktuğunu ancak sonra işini hem sevdiğini hem de başardığını söyledi. Kendisine desteklerini esirgemeyenlere teşekkürlerini ileten Çınar, "Geçen sene İşkur’dan başladım ve belediye bünyesine girdim. Şefim, çavuşum, belediye başkanım, başkan yardımcım destek oldular ve parkta çalışan ilk kadın olmanın gururu ve şerefini taşıyorum. İlk önce başaramam diye çok korkmuştum, arkadaşlarımın sayesinde hem sevdim hem başardım. Denemek gerekiyordu, denemeyince hiçbir şey başarılmaz. Açık alanda çalışmak, halkla iç içe olmak daha güzel. Sabah geliyoruz, mıntıkamıza çıkıyoruz. Süpürmelerimizi ve sulamalarımızı yapıyoruz. Böylelikle günümüz geçiyor" ifadelerini kullandı. Bütün işleri yaptıklarını ifade eden Çınar, "Hiç zorlanmıyorum, gereken her şeyi yapıyoruz. Kadın istesin her şeyi başarır" dedi.

İZMİR KÖRFEZİNİN KADIN KAPTANI İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunun gözde gemisi '1881 Atatürk'te kaptanlık yapan Kamile Koç, körfezin tek kadın kaptanı olmanın gururunu yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ’de görev yapan Kamile Koç, İzmir Körfezi’nde tek kadın kaptan olmanın haklı gururunu yaşıyor. 18 yıllık uzun yol kaptanlığı sonrasında, 7 aydır İZDENİZ'in gözde gemisi 1881 Atatürk'te kaptanlık yapan Koç, mesai arkadaşları arasında 'Körfezin Sultanı' olarak tanınıyor. İzmirliler'in sıcaklığı ve samimiyetinden fazlasıyla memnun olan Koç, "İnsanlar gemiden inerken veya binerken beni görünce el sallıyorlar; alkışlayanlar bile var. İzmir’de yaşamaktan ve İZDENİZ’de olmaktan çok memnunum" dedi. 65 YILLIK ŞEHRİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI Nevşehir’in 20 Temmuz 1954 tarihinde il olmasının ardından geçen 65 yıllık süre içerisinde tek kadın adayı olan MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2008 yılında atanan rektörler arasında da tek kadın rektör olduğunu ifade ederken kadınların her alanda güçlü olduklarına inanıyorum dedi. Kılıç, “Ben kadınların her konuda çok güçlü olduklarına yürekten inanıyorum. 2008 yılında da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Rektör olduğumda da o dönemde atananlar arasında tek kadın rektördüm. Ve gerek Nevşehirli hemşehrilerimizin gerekse iş adamlarımızın destekleriyle biz Nevşehir'imize yakışır çok güzel ve çokta başarılı bir üniversite kurduk. Ben şuna da inanıyorum. Yine o güçlü kadınlarımız ile bana destek olarak Nevşehir'imizin pek çok sorununa çözüm getireceğiz. Güçlü kadın güçlü aile diyoruz. Güçlü aile güçlü Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.