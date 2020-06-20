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  4. Göle dönen caddede kanoyla gezen kişi böyle görüntülendi

Göle dönen caddede kanoyla gezen kişi böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. Sağanakta 1 kişi, suyla kaplı caddede kanoyla gezdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kano gezisi, sosyal medyada ilgi çekti.

Şarköy'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakta bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sahilde bulunan ve göle dönen Sevgi Yolu'ndan, caddede işletmesi bulunduğu belirtilen bir kişi, kanoyla geçti. Kanoyla caddede ilerleyen kişi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Şarköy Belediyesi yetkilileri, Sevgi Yolu'nun yağmurun getirdiği toprakların mazgalları tıkaması nedeniyle suyla kaplandığını söyledi. Belediye Başkanı Alper Var'ın da incelediği çalışmayla cadde üzerindeki su tahliye edildi.

(DHA)

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