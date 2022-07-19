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  4. ABD'de korkunç olay! Yüzmek için girdiği gölde beyni yendi

ABD'de korkunç olay! Yüzmek için girdiği gölde beyni yendi

19.07.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Iowa eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Teksas'taki Taylor County'de bir göle girip yüzen adam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastada tespit edilen enfeksiyon ise doktorları şoke etti. Hastanın nadir görülen ve beyin yiyen 'Naegleria fowleri' adlı amip olduğu belirlendi. Böylece eyalette 35 yıl sonra bir ilk de gerçekleşmiş oldu.

ABD'de korkunç olay! Yüzmek için girdiği gölde beyni yendi

ABD'de geçtiğimiz aylarda Missouri'li bir adam, Iowa gezisi sırasında Taylor County'deki Lake of Three Fires gölünü ziyaret etti. Göle girerek yüzen adam daha sonra rahatsızlandı. Temmuz ayının başlarında Jefferson City hastanesine kaldırıldı.

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DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Hastanın muayenesini yapan doktorlar ortaya çıkan gerçekle hayrete düştü. Hastada 'beyin yiyen amip' olarak bilinen, nadir görülen bir enfeksiyon olan 'Naegleria fowleri' tespit edildi.

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Gölde yüzerken beyin yiyen amip bulaştığı ortaya çıkan adamın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

35 YIL SONRA İLK

Missouri Sağlık ve Kıdemli Hizmetler Departmanı, vakanın 35 yıl içinde eyalette doğrulanan ilk vaka olduğunu söyledi. Bir Missouri sakininde tespit edilen diğer tek vaka 1987'de meydana geldi.

ABD genelinde ise 1962'den beri yalnızca 154 vaka tespit edildi.

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Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2021'de ABD'de üç kişide Naegleria fowleri enfeksiyonu vakası bildirildi.

Geçen yıl, Teksas'ta bir parkta su sıçramasına maruz kalan üç yaşında bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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