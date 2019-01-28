Gömülü 20 yaş dişi çekilmeli mi?

İnsanların bazıları yirmi yaş dişlerini hayatlarının geri kalanı boyunca kaybetmezler. Bazıları ise yirmi yaş dişlerini çektirirler. "20'lik dişler kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Gömülü 20 yaş dişleri, komşu dişlerde çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek zorunda değillerdir" diyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar, merak edilenleri anlattı.

20 yaş dişlerinin radyolojik ve klinik olarak takip edilebilmelerin yeterli olduğunu belirten Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar "Dişlerin dizili olduğu çene kemiğinde dişlerin ağız ortamına çıkmaları için yeterli yer bulunmaması,20 yaş dişinin anormal bir konumda bulunması veya 20 yaş dişlerinin çevresinde bulunabilecek çenelere ait kist veya tümörlerin varlığı bu dişlerin kısmen veya tamamen gömülü kalmalarına sebep olabilmektedir. 20 yaş dişleri kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri komşu dişlerde; çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir. Radyolojik ve klinik olarak takip edilmeleri yeterlidir." dedi.