Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla büyüledi! “Dünyanın en güzel kadını”

En son Sıcak Kafa dizisi ile izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu göğüs dekolteli ve sütyensiz pozlarını paylaştı. Vuslateri’nin fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

36 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Dünyanın en güzel kadını”, “Ay tenli kadın”, “Yıkılmışsınız”, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “Gözleriniz çok güzel” yorumlarını yaptı.

1998 yılında oyunculuğa merhaba diyen Gonca Vuslateri ilk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı.

Bursa’da dünyaya gelen ve aslen Sakaryalı olan ünlü oyuncu Cansu Dere ile beraber oynadığı Anne dizisindeki performansı ile büyük çıkış yakalamıştı.





