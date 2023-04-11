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Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla büyüledi! “Dünyanın en güzel kadını”

11.04.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Dünya'da canlandırdığı Eylem karakteri ile hafızalara kazınan ve birçok başarılı dizide rolan Gonca Vuslateri dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Özel bir çekimden fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim sütyensiz pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Gonca Vuslateri sütyensiz pozuyla büyüledi! “Dünyanın en güzel kadını”

En son Sıcak Kafa dizisi ile izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncu göğüs dekolteli ve sütyensiz pozlarını paylaştı. Vuslateri’nin fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

gonca-vuslateri

36 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Dünyanın en güzel kadını”, “Ay tenli kadın”, “Yıkılmışsınız”, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “Gözleriniz çok güzel” yorumlarını yaptı.

gonca-vuslateri-sütyensiz-poz

1998 yılında oyunculuğa merhaba diyen Gonca Vuslateri ilk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı.

gonca-vuslateri-dekolteli-poz

Bursa’da dünyaya gelen ve aslen Sakaryalı olan ünlü oyuncu Cansu Dere ile beraber oynadığı Anne dizisindeki performansı ile büyük çıkış yakalamıştı.

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