Gönül ferman dinlemez! Genç sevgili edinme potansiyeline sahip burçlar belli oldu

Birçok kişi için aşk karmaşıktır. Duygulara söz geçirmek bazı durumlarda zor olabiliyor. Kuşkusuz, "Gönül ferman dinlemez" sözü de buradan geliyor. Burçların sevgili ya da eş seçimleri kendi karakteristik özellikleri ile şekilleniyor. Astrologlar 3 burcun genç sevgili edinme potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

GENÇ VE GÜZEL PARTNER ÖNCELİKLERİ!

Aslan burcu insanı görkemli hayatını büyük bir gösterişle sergilemekten kaçınmaz. Liderlik özelliklerinin yanı sıra karizmalarıyla da dikkat çeken Aslanların gönül ilişkilerinde de en büyük zaafları güzelliktir. Zarafet ve duru güzellik onlar için önemlidir. Bu sebeple Aslan burcu olan birçok kişi kendinden daha genç kişiyi daha çekici bulabiliyor.

SON DERECE ROMANTİKLER AMA...

Yengeç burçları romantik, duygusal ve karşısındaki kişinin düşüncelerine önem veren kişilerdir. Fakat içgüdüleri bazı durumlarda onları zor durumda bırakabilir. Sahiplenici yapıları nedeniyle onlara en cazip gelen partner tipi kendilerinden yaşça küçük insanlar olabiliyor.

DOĞALARI GEREĞİ ESTETİK ALGILARI GELİŞMİŞTİR

Terazi burcu insanının estetik algıları çok gelişmiştir. Son derece flörtöz olmalarıyla bilinen Teraziler için gençlik ve güzellik önemlidir. Onlar, bilhassa 40 - 50'li yaşları aştıklarında genç ve güzel olan kişiler ile flört etme eğilimi gösterebilirler.

