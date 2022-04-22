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Gönüllere su serpen asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ek zam var mı? Düzenleme kapıda…

22.04.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Çalışanların minimum maaş miktarı olan asgari ücrette ara zam beklentisi yükseldi. Enflasyon verilerine göre asgari ücrete 2. zam yapılması gündeme geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla işçilerin gönlüne su serpti. İşte; asgari ücrete ek zam var mı açıklaması!

Gönüllere su serpen asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ek zam var mı? Düzenleme kapıda…

Asgari ücrete ek zam var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber geldi. Kamuda ve özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin gönlüne su serpen açıklamanın ardından asgari ücrete ek zam olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Bugün burada ağırlıklı olarak işçi kardeşlerimiz var. Çalışanlarımız, memurlarımız var. Aramızda emekliler var. Bütün bunlar, bu gruplar bizim çalışma hayatımızın en önemli sosyal ortaklarıdır. Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, çalışma hayatının bir başka yönünün de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz."

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçilerimiz, kamu çalışanları, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından zamlı rakam açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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