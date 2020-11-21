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Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid-19 gönüllü aşı başvuru şartları neler? Koronavirüs aşısı için 20 bin başvuru!

21.11.2020 18:09 | Son Güncelleme:
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Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid-19 gönüllü aşı başvuru şartları neler? Koronavirüs aşısı için 20 bin başvuru!

Kovid aşısı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar tarafından gönüllü aşı için nereye başvurulur sorusunun yanıtı araştırılıyor. Covid-19 aşı çalışması gönüllü alımı başladı. Çok sayıda vatandaş gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır diye merak ediyor. Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, aşı için gönüllü başvuru nasıl yapılır? Son olarak Bakan Koca, gün bitmeden 20 bin başvuru alındığını duyurdu. İşte Covid-19 gönüllü aşı başvuru şartları ve detaylar…

Tüm dünyadan Kovid-19 aşısına dair sevindirici haberler gelirken bir yandan vatandaşlar tarafından da gönüllü aşı başvurusu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Kovid aşısı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığından Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü arandığına dair açıklama yapılmıştı. Kriterlere uygun olan vatandaşlar başvuruda bulunarak gönüllü olabilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada çok sayıda vatandaşın gönüllü olarak başvurduğu belirtti. Peki, gönüllü aşı başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte aşı gönüllüsü başvuru süreci ile ilgili detaylar...

GÖNÜLLÜ AŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanmış olan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlar üstünde de uygulanmaya başlanacak. Aşı gönüllü başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar https://covid19asi.calismasi.info adresinden ya da 0850 811 18 80 numaralı telefonu arayarak gönüllü olabilecek.

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşısı için gönüllü olmak isteyenler randevu hattı olan 0850 811 18 80 numaralı hattı arayarak randevu talebini iletebiliyor. Bunun yanı sıra internet sitesindeki iletişim formundaki bilgileri doldurarak da randevu oluşturabiliyor.

COVİD AŞISI GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU

COVİD-19 GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Uygun katılımcılar olarak 18-59 yaş arası olmak (18 ve 59 yaş da dahil), daha önce Kovid-19 geçirmemiş olmak, bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmek şartları gösteriliyor. Uygun olmayan katılımcılar ise önceden PCR ile pozitif Covid-19 tanısı olan, IgG veya IgM pozitif olan, çalışma aşısına karşı bilinen alerjisi bulunan, kadınlar için hamile ya da emzirme döneminde olan ve çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım sağlamış olan katılımcılar olarak gösteriliyor. İlgili internet sitesinde çalışmaya katılamayacak olan vatandaşlarla ilgili detaylı bilgi ve kriterler yer alıyor.

KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM

Kovid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde sürüyor. İlk olarak yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanmış olan aşı, bugüne dek 726 gönüllü sağlık çalışan üstünde uygulandı ve toplamda 1237 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu şekilde değerlendirildiğinden uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açılmış oldu.

Bakan Koca, koronavirüs aşısı için gönüllü başvuru sayısını açıkladıBakan Koca, koronavirüs aşısı için gönüllü başvuru sayısını açıkladı

Aşılamanın devam eden aşamalarında ise her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım 2020 tarihinde 518 kişiyle hazırlanan ara güvenlilik raporu doğrultusunda aşının önemli bir yan etkisi bulunmadı. Bunun yanı sıra en sık görülen yan etkiler olarak ise yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve enjeksiyon yerinde ağrı raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi tarafından ara güvenlilik raporunun elde veriler ile değerlendirilmesinde aşının güvenliliğine dair çekinceleri olmadığı bildirildi.

Aşılama çalışmaları, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada sürüyor. Aşının toplamda 12.450 gönüllü üstünde uygulanması planlanıyor. Çalışmada gönüllülerin bir bölümüne gerçek aşı uygulanırken bir bölümüne de plasebo veriliyor. Yöntem ise bilgisayar programı tarafından rastgele belirleniyor. Aynı zamanda hangi gönüllüye ne yapıldığı araştırma ekibi tarafından da bilinmiyor. Dolayısıyla gönüllü vatandaşlar üstünde yapılacak olan denemelerde de her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulaması yapılacak. Böylece gerçek aşı ile aşı olmayan kişileri arasındaki etki farkı ortaya çıkartılabilecek. Çalışma sona erdiğinde plasebo uygulanan gönüllüler yeniden merkezlere çağrılacak ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

COVİD-19 AŞISI SON GELİŞMELER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı için dün akşam 20 bin gönüllünün başvurduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Kovid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak. 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş olanların "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirilmişti.

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