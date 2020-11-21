Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid-19 gönüllü aşı başvuru şartları neler? Koronavirüs aşısı için 20 bin başvuru!

Tüm dünyadan Kovid-19 aşısına dair sevindirici haberler gelirken bir yandan vatandaşlar tarafından da gönüllü aşı başvurusu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Kovid aşısı için gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığından Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü arandığına dair açıklama yapılmıştı. Kriterlere uygun olan vatandaşlar başvuruda bulunarak gönüllü olabilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada çok sayıda vatandaşın gönüllü olarak başvurduğu belirtti. Peki, gönüllü aşı başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte aşı gönüllüsü başvuru süreci ile ilgili detaylar... GÖNÜLLÜ AŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR? Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanmış olan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlar üstünde de uygulanmaya başlanacak. Aşı gönüllü başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar https://covid19asi.calismasi.info adresinden ya da 0850 811 18 80 numaralı telefonu arayarak gönüllü olabilecek.

GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Koronavirüs aşısı için gönüllü olmak isteyenler randevu hattı olan 0850 811 18 80 numaralı hattı arayarak randevu talebini iletebiliyor. Bunun yanı sıra internet sitesindeki iletişim formundaki bilgileri doldurarak da randevu oluşturabiliyor. COVİD AŞISI GÖNÜLLÜ BAŞVURU FORMU COVİD-19 GÖNÜLLÜ AŞI BAŞVURU ŞARTLARI Uygun katılımcılar olarak 18-59 yaş arası olmak (18 ve 59 yaş da dahil), daha önce Kovid-19 geçirmemiş olmak, bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmek şartları gösteriliyor. Uygun olmayan katılımcılar ise önceden PCR ile pozitif Covid-19 tanısı olan, IgG veya IgM pozitif olan, çalışma aşısına karşı bilinen alerjisi bulunan, kadınlar için hamile ya da emzirme döneminde olan ve çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım sağlamış olan katılımcılar olarak gösteriliyor. İlgili internet sitesinde çalışmaya katılamayacak olan vatandaşlarla ilgili detaylı bilgi ve kriterler yer alıyor. KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM Kovid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye’de 12 şehirdeki 25 merkezde sürüyor. İlk olarak yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanmış olan aşı, bugüne dek 726 gönüllü sağlık çalışan üstünde uygulandı ve toplamda 1237 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu şekilde değerlendirildiğinden uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açılmış oldu.