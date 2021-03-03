Google akıllı yazma özelliğini duyurdu

Google Akıllı Yazma aracı, başlangıçta mesajlarımızı Gmail ve Dokümanlar’da tahmine yönelik olarak tamamlamanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştı. Özellik şimdi ise sohbet uygulamalarına geliyor. GBoard aracılığıyla bu özellik, Android mesajlarında, Google Sohbet / Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Verizon mesajlarında, Hat, Telegram ve Slack platformlarında mevcut olacak.
Akıllı Yazma’yı etkinleştirdiğinizde ve bu uygulamalardan birinde yazmaya başladığınızda, Google’ın yaygın olarak belirlediği şeylere dayalı olarak mesajınızı nasıl tamamlayacağınıza ilişkin öneriler göreceksiniz. Öneriyi kabul etmek için boşluk çubuğunu kaydırmanız yeterli olacak.
Şirket ayrıca, telefonunuzu su altında kullanmanın bir yolunu da duyurdu. Dalış yapmayı planlıyorsanız, Kraken Sports evrensel akıllı telefon koruyucusunu edinebilirsiniz. Bu koruyucu ise 325 dolara mal olacak. Ancak bu kılıfla daha büyük mesafe veya basınç altında net görüntüler elde edebileceksiniz. Bir diğer özellik ise ses dosyalarınızı kayıt etmenizi kolaylaştıracak.
Google, recorder.google.com adresiyle yeni bir site açıyor. Böylece ses dosyalarınızı transkriptleriyle paylaşmayı kolaylaştırıyor. Bu şekilde dosyalarınızı Pixel cihaza sahip olmayan kişiler de okuyabilir ve dinleyebilir. Kaydedici, erişilebilirlik için harika bir araç olma potansiyeline sahip. Siteyi kayıt yapmak ve MP4 olarak paylaşmak üzere animasyonlu bir konuşma metni oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Ancak bu özelliğin kullanışlılığı büyük ölçüde transkripsiyonun doğruluğuna bağlı olacak. Son olarak Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Pixel telefonlar için bir dizi yeni duvar kağıdı da yayınlandı. Bu duvar kağıtları, İspanyol ikilisi Cachetejack’in sanat eserlerine yer verecek ve “kadının gücü ve dönüşümü” üzerine odaklanacak.
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