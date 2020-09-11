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Google, Android 11 Go Edition'ı duyurdu! İşte Android 11 Go Edition'ın yenilikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Android 11'in tanıtılması ile birlikte Google'dan bir duyuru da Android 11 Go Edition için geldi. Android 11 Go Edition, Google Blog'ta paylaşılan özelliklerle tanıtıldı. Peki giriş seviye akıllı telefonlar için biçilmiş kaftan olan Android 11 Go Edition ile gelen yenilikler neler?

Google, Android 11 Go Edition'ı duyurdu! İşte Android 11 Go Edition'ın yenilikleri

Android 11 Google tarafından geçtiğimiz günlerde Pixel cihazlar için indirilmeye sunuldu. Nihai sürüme erişen Android 11, daha çok üst ve orta seviye akıllı telefonları hedef alıyordu. Google'ın giriş seviyesi ve düşük teknik özellikli akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go platformu ise giriş seviyesi akıllı telefonlara hitap ediyordu. Nitekim, Google'ın resmi blog'u üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte Android 11 Go Edition sürümü de resmen ortaya çıktı.

İŞTE ANDROİD 11 GO EDİTİON İLE GELEN YENİLİKLER

Performans
Android 11 Go Edition, Android 11 gibi birçok konuda yenilik sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise performans. Zira Google'ın aktardıklarına göre Android 11 Go Edition, Android 10 Edition'dan yüzde 20 daha hızlı çalışıyor. Buna ek olarak Google Android 11 GE'ye yeni basit kaydırma hareketleri getiriyor.

Android 11 GO Edition yenilikler

Bildirimler
Android 11 Go Edition ile birlikte bildirim paneli de yenilendi. Bu panelde Android 11 kullanıcılarının gördüğü tarzda bildirimler, Android 11 Go Edition kullanıcılarına da sunulacak. Tüm konuşmalar, bildirim bölümünde ayrılmış bir alanda gösterilecek.
Gizlilik
Google'ın Android 11 Go Edition için oluşturduğu bir gizlilik hedefi var. Android 11'de de izinler üzerine birçok geliştirme sunan ve kontrolü kullanıcıya bırakan Google, Android 11 Go Edition'da da kontrolü büyük ölçüde kullanıcılara vererek, uzun süredir kullanılmayan uygulamaların izinlerini kaldıracak. Böylece kullanılmayan uygulama, arka planda verilerinize erişemeyecek. Ayrıca Google, Android 11 Go Edition için bir Güvenli Klasör uygulaması da oluşturmuş durumda.

Android 11 Go Edition

Güvenli Klasör
Güvenli Klasör uygulaması ile birlikte Android 11 Go Edition kullanıcıları, gizli kalmasını istedikleri belgeleri, fotoğrafları veya herhangi bir dosyayı Güvenli Klasör uygulamasında saklayabilecek. Dosyaların güvenliği 4 haneli bir PIN kodu ile sağlanacak.

Android 11 GO edition güvenli klasör

ANDROİD 11 GO EDİTİON YÜKLÜ TELEFONLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 11'in temel özelliklerini bünyesinde bulunduran Android 11 Go Edition, Google'ın açıklamasına göre önümüzdeki aydan itibaren 2 GB ve altı RAM'e sahip yeni giriş seviyesi akıllı telefonlarda yer alacak. Bu tarihten itibaren birçok üreticinin Android 11 Go Edition'lı akıllı telefon satışa sunması bekleniyor.

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