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Google Android cihazınızı daha güvenli hale getirecek

26.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Google Android cihazınızı daha güvenli hale getirecek

Google Android için telefonunuzu daha güvenli ve kullanımı daha kolay hale getirecek yeni özellikler geliştirdi. 

Gelen özellikler cihazınızı daha güvenli hale getirecek. Özelliklerin en başında gelen Şifre Kontrolü, şifrenizin başkaları tarafından ifşa olup olmadığını size bildirecek. Google, 2019‘da Chrome’a Şifre Kontrolü özelliğini ekledi. Temel olarak Google, şifreleri açığa çıkaran bilgisayar korsanlarının kaydını tutuyor. Bir şifre girdiğinizde, bu şifre sızdırılmışsa bir uyarı karşınıza çıkıyor. Daha sonra ne yapmanız gerektiğine dair talimatlar alıyorsunuz. Bu özellik, Android 9 ve sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda çalışıyor.

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MESAJ PLANLAMA ÖZELLİĞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Bir diğer özellik ise Mesajlar uygulaması ile metin planlayabilmek. Mesajlar uygulaması, bir metin planlamayı desteklemek için güncellendi. Yapmanız gerekenler mesajınızı önceden yazıp, gönderilmesi gereken bir zaman seçmek. Uygulama mesajı sizin için daha sonra gönderecektir. Özelliği etkinleştirmek için Gönder düğmesini basılı tutun; saat ve tarih seçmenize izin veren bir açılır pencere göreceksiniz.

TalkBack özelliği Android’i görme engelli ve az gören kullanıcılar için erişilebilir daha kullanışlı hale getirecek. Özellik sayesinde sözlü geri bildirimleri ve hareketleri kullanarak ekrana bakmadan tüm kullanıcı arayüzünde gezinebilirsiniz. Bir diğer özellik ise Google Asistan ile telefon kilitli olsa bile istediğinizi yapmak.  “Hey Google, alarm kur” veya “Hey Google, Spotify’da pop müzik çal” gibi şeyler söyleyerek ekran kilitli olsa da bu işlemleri uygulayabilirsiniz.

En çok dikkat çeken diğer bir özellik ise Haritalar’a karanlık modun gelmesi. Uygulamanın Ayarlar kısmına, ardından Tema’ya gidip “Her Zaman Koyu Temada” seçeneğini belirleyerek kalıcı olarak etkinleştirebilirsiniz. İsteyenler için “Her Zaman Aydınlık Teması” da mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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