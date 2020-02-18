Google Android oyunlar için çareyi PlayStation ve Xbox'ta buldu

iOS veya Android kullanıcısı iseniz, App Store veya Google Play Store'da şöyle bir dolaşmışsınızdır. Bu mağazalarda dikkatinizi çeken, PUBG Mobile, Fortnite ve Call of Duty: Mobile gibi yüksek indirme rakamlarına ulaşmış oyunlar görürsünüz ve gözünüze bir oyun takılır. Oyunun açıklamasını okuduğunuzda çok seveceğiniz ve metrobüste, işte, okulda ve evde oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu düşünürsünüz. Fakat oyunun dosya boyutunu incelediğinizde tüm hevesiniz kaçar. Zira, oyunun indirme boyutu o kadar büyüktür ki, var olan internetiniz ile bu oyunu indirmek en iyimser tabir ile dakikalarınızı alacaktır. Sonra indiririm diyerek de oyunu unutursunuz. İşte Google tam da bu nokta için yeni bir çözüm geliştirmiş durumda. Google çözümü ise PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında buldu.

GOOGLE ANDROİD OYUNLARINI İNDİRİRKEN OYNATABİLECEK

Google'ın çalışması sayesinde, tıpkı PlayStation ve Xbox platformlarında olduğu gibi oyunun indirilmesini beklemek tarihe karışacak. Google, oyun indirilirken aynı zamanda o oyunun oynanmasına izin verecek. Böylece zaman kaybı ortadan kaldırılacak.



PlayStation ve Xbox'tan tanıdığımız bu özellik şu anda Google tarafından, Pixel 4 XL akıllı telefonlarda test ediliyor. Test sürecinin sonunda Google'ın yeni özelliğini tüm Android kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu yüzden yeni özellik için biraz daha beklemek gerekebilir.



