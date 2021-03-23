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Google, Android telefonlardaki sorunun çözüldüğünü açıkladı

23.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı. Pazartesi günü başlayan sorun nedeniyle çok sayıda Android telefonda aralarında Gmail, Facebook ve Amazon'un da bulunduğu birçok uygulama açılmıyordu.

Google, Android telefonlardaki sorunun çözüldüğünü açıkladı

Google, dünya genelinde birçok Android telefonda uygulamaların çökmesine neden olan sorunu giderdiğini açıkladı.

Pazartesi günü başlayan sorun nedeniyle çok sayıda Android telefonda aralarında Gmail, Facebook ve Amazon'un da bulunduğu birçok uygulama açılmıyordu.

Şirket, sorunun Android uygulamaların web içeriğini görüntülemesine izin veren Android System WebView'a yapılan güncellemeden kaynaklandığını duyurdu.

Ne yapmak gerekiyor?

Çözüm için Google'ın uygulama mağazası Google Play'de Android System WebView ve Google Chrome tarayıcısının güncellenmesi gerekiyor.

Sorunun başlamasından sonra sosyal medyada birçok kişi Android işletim sistemine sahip telefonlarındaki uygulamaların çöktüğünden şikayet ediyordu.

DownDetector sitesi sorundan en fazla Gmail ve Amazon uygulamalarının etkilendiğini duyurdu.

Android WebView, tüm Android telefonlarda yüklenmiş olarak geliyor.

Güncelleme için;

  • Play Store'a girilmesi,
  • Android System WebView uygulamasının bulunması
  • Güncelle'nin seçilmesi,
  • Bu adımın Google Chrome için de tekrarlanması gerekiyor.

Google hizmetlerine erişim sorunu: YouTube, Gmail ve Docs çöktü

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