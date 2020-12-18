Google Android Things'i kapatıyor! Tarih belli oldu

Android Things'in günleri artık sayılı. Google, geçtiğimiz yıl Android Things'i kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Fakat Android Things'in kapanma tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. akıllı cihaz geliştirme platformu olarak karşımıza çıkan konsol, nesnelerin interneti ekosistemini hedef alıyordu. Nitekim, Android Things'in sonu geldi. Hatta Google, platformu kapatacağı tarihi de açıkladı.

İŞTE ANDROİD THİNGS'İN KAPANMA TARİHİ

Google, Android Things'in yol haritasını Sıkça Sorulan Sorular sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre Android Things, 5 Ocak 2021'den itibaren yeni projelere destek vermeyecek. Yani yeni projeler kabul edilmeyecek. 5 Ocak 2022'de ise platform tamamen kapatılacak. 1 yıllık süre geliştiricilere fayda sağlayacak.

TAMAMEN SİLİNECEK

Geliştiriciler, 1 yıllık sürede var olan projelerinde güncelleme yapabilecek. Takvimler 5 Ocak 2022'yi gösterdiğinde ise Android Things tamamen ortadan kaldırılacak.

