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Google Android Things'i kapatıyor! Tarih belli oldu

18.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Google Android Things'i kapatıyor! Tarih belli oldu

Google Android Things'i kapatacağı tarihi resmen açıkladı. Google'ın nesnelerin interneti (İnternet of Things) ekosistemi için geliştirmiş olduğu işletim sistemi Android Things, 5 Ocak 2021 itibarıyla yeni projelerin oluşturulmasına izin vermeyecek.

Android Things'in günleri artık sayılı. Google, geçtiğimiz yıl Android Things'i kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Fakat Android Things'in kapanma tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. akıllı cihaz geliştirme platformu olarak karşımıza çıkan konsol, nesnelerin interneti ekosistemini hedef alıyordu. Nitekim, Android Things'in sonu geldi. Hatta Google, platformu kapatacağı tarihi de açıkladı.

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Google, Android Things'in yol haritasını Sıkça Sorulan Sorular sayfası üzerinden paylaştı. Buna göre Android Things, 5 Ocak 2021'den itibaren yeni projelere destek vermeyecek. Yani yeni projeler kabul edilmeyecek. 5 Ocak 2022'de ise platform tamamen kapatılacak. 1 yıllık süre geliştiricilere fayda sağlayacak.

Android Things

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TAMAMEN SİLİNECEK

Geliştiriciler, 1 yıllık sürede var olan projelerinde güncelleme yapabilecek. Takvimler 5 Ocak 2022'yi gösterdiğinde ise Android Things tamamen ortadan kaldırılacak.

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