Google bir uygulamayı daha 'öldürdü'

Google birçok servisi, hizmeti ve uygulamayı kullanıcıların kullanımına sunuyor. Fakat bazen bu uygulamalar Google'ın hedeflerine ulaşamadan kaybolup gidiyor. Bu uygulamalardan birisi Google+'tı. Google'ın Facebook'a rakip olarak gösterilen uygulaması, Google tarafından kapatıldı. Şimdi ise Google'ın Neighbourly uygulaması Google+ ile aynı kaderi paylaşıyor.

NEİGHBOURLY GOOGLE'DAN KESİK YEDİ

Google'ın 2018'de Hindistan odaklı kullanıma sunduğu Neighbourly, Google tarafından kapatılacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2020'de Neighbourly tamamen kullanıma kapatılacak. Uygulamayı aktif bir şekilde kullananlar bu tarihe kadar Neighbourly'i kullanmaya devam edebilecek.

NEİGHBOURLY NEDİR?

Neighbourly, Google yapımı bir iletişim uygulamasıydı. Kullanıcıların bulundukları konumundaki insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan uygulama, artık kullanıcılarına veda edecek.

