'Aptal' kelimesi arandığında neden Trump’ın fotoğrafları çıkıyor?

Muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla itham ve veri toplama uygulamaları hakkında sorgulanan Pichai, neden “idiot” sözcüğünün arandığında Donald Trump’ın fotoğrafının çıktığını da açıkladı.

Anahtar sözcüğü alıp, sözcüğün bulunduğu sayfaları tazelik, popülerlik ve insanların sözcüğü nasıl kullandığı gibi 200’den fazla veriye göre sıraladıklarını belirten Pichai, bu sayede o arama için sürekli en iyi sonucu verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine, Pichai’ye “Perdenin arkasında oturan küçük bir adam, kullanıcılara ne göstereceğimize karar vermiyor yani?” sorusu yöneltildi.

MUHAFAZAKARLARA KARŞI ÖNYARGILI OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Webtekno'da yer alan haber şöyle: Donald Trump, Google’ı muhafazakarlara karşı önyargılı olmakla suçlamıştı. Kongre görüşmesinde de sorular genellikle bu varsayımsal önyargıya ve Google çalışanlarının politik görüşlerine yönelik oluyor. Her ne kadar birkaç kongre üyesi, Google’ın Çin politikası ve veri toplama uygulamaları hakkında sorular sorsa da, ana konu muhafazakarlara yönelik önyargı olarak gözüküyor.