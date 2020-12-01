Google Chrome 87 Chrome Eylemleri ile geliyor

Google, geçtiğimiz hafta Google Chrome 87 sürümünü yayınlamaya başladı. Chrome’un yeni sürümü, sekme azaltma, tıkanma izleme ve daha fazlası gibi çeşitli özellikler ve iyileştirmeler ile gelmişti ve dikkat çekmişti. Güncelleme bazı önemli değişiklikler getirse de en öne çıkan değişiklik Chrome Eylemleri oldu. Sadece adres menüsüne belirli komutları yazarak çeşitli tarayıcı içi eylemleri kontrol etmek bu özellik ile mümkün.

CHROME EYLEMLERİ İLE KOMUT VERİLEBİLİYOR

Chrome Eylemleri ile Google, bir kullanıcının adres çubuğuyla yapabileceklerini genişletiyor. Önceden tanımlı kodlar ile Chrome’u kullanmak artık daha kolay olacak. Bu komutlardan bazıları geçmişi sil, tarayıcıyı güncelle, gizli modu başlat, kredi kartı bilgilerini güncelle, şifreleri düzenle, bunu tercüme et ve çok daha fazlasını içeriyor. Anlayacağınız gibi, bu komutlar kendinden açıklamalı geliyor ve oldukça basit bir şekilde kullanılabiliyor.

Chrome Eylemleri ilk başta kullanışlı bir özellik gibi görünmeyebilir. Ancak halihazırda terminalde komutları kullanmaya alışmış biri için Chrome Eylemleri çok çekici görünebilir. Ayrıca özellik, belirli bir kullanıcı sınıfının, çok sayıda seçenek arasından arama yapmaya kıyasla daha hızlı bir şekilde işlemlere girmesine yardımcı olabilir. Doğrudan adres çubuğunda hesaplamalar ve birim dönüştürmeleri bile yapabilirsiniz. Chrome İşlemleri, arama sırasında adres çubuğunun anahtar kelimeleri size gösterdiği şekilde size sonucu gösterecektir. Daha sonra, hakkında daha fazla bilgi edinmek için sonuca tıklayabilirsiniz.