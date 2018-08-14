HABER

Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google'da yaptığı 'Rüyada dolar görmek' araması, tarihinin zirvesine çıktı. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, döviz piyasasındaki hareketlilik internet kullanıcılarının rüyalarına da etki etti. Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) ‘Rüyada dolar görmek' araması, 2004'ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google, kullanıcıların yaptığı aramalardaki terimlerin arama yoğunluğunu ve ilgisini Google Arama Trendleri servisi ile gösteriyor. Herkese açık olan sunulan bu servisteki rakamlar, 0 ile 100 arasında değerlendiriliyor.
100 değeri, arama teriminin en yüksek popülerliğe sahip olduğu dönemi temsil ederken; 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına geliyor. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı, diğer bir deyişle kullanıcıların bu terim ile arama pek yapmadığı anlamına geliyor.

14 YILDIR İLK KEZ 100'Ü GÖRDÜ

Gündemdeki gelişmelerin bir yansıması olan arama trendlerinde Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı ‘Rüyada dolar görmek' aramalarına bakıldığında, dolar kurunun 7 TL'ye kadar zıpladığı son birkaç günde,

sözkonusu arama terimi ilk kez 100 değerini aldı.

Diğer bir deyişle Google'da 2004 Ocak'tan bu yana yapılan aramalarda, ‘Rüyada dolar görmek' terimi en yüksek popülerliğine 10 Ağustos'ta ulaştı.

EN ÇOK SİVASLILAR'IN RÜYASINA GİRDİ

Bu ay başına göre ikiye katlanan ‘Rüyada dolar görmek' arama terimine olan ilgi, temmuz ayı sonuna göre ise tam dört kat artmış durumda.

Google'ın Arama Trendleri'nde arama popülerliğinin yanı sıra şehirlere göre de söz konusu terime olan ilgiye yer veriliyor. Buna göre son 3 ay içerisinde ‘Rüyada dolar görmek' terimini en yoğun arayan şehir Sivas oldu.

Ekonomik ve siyasi gündemin hem internet arama terimlerine hem de kişilerin bilinçaltına yansıdığının bir göstergesi olan ‘Rüyada dolar görmek ne anlama gelir? sorusunun yanıtını merak edenler için ise rüya tabirleri değerlendirmelerine göre yanıt şu: Rüya sahibi maddi şeylere sahip olacak.

twitter

PARTNERSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksinizSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksiniz
Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!
Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google arama motoru arama rüyada dolar görmek google arama trendleri google trends

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yüzde 40 zam kapıda!

Yüzde 40 zam kapıda!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
insanların kabusu oldun ....
Yorgansız yatmanın sonuçları bunlar. Bir yerleriniz açıkta kalıyor....
en çok sivaslılar dolar almış:)
milletin psikolojisi bozuldu ahah:))))
yönetim istifa
Zaten biz fakirler ancak rüyamızda görürüz doları.
Sivaslı olmalarına niye şaşırmadım acaba
Sabah dolarla kalkıp akşam dolarla yatarsan rüyanda göreceğin odur.
aç tavuk
dolarla yatıp dolarla kalkarsan sonuç trump seni öpecek
allah miletin yardimcisi olsun vallah gidici millet kafayi yiyecek
u ln dolarla yatıp dolar ile kalkar olduk ülke ye bak ne hale geldi
Diğer Haberler
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...

Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

Microsoft Türk oyuncularını yüz üstü bıraktı!

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Yüzde 40 zam kapıda!

Yüzde 40 zam kapıda!

Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

Fortnite üzerinden iş görüşmesi yapılıyor artık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.