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Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doodle'ı

29.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doodle'ı

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google 29 Ekim doodle'ı

Google 23. yaş günü doodle'ı nedir? Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?Google 23. yaş günü doodle'ı nedir? Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

DOODLE NEDİR?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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(AA)

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google
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